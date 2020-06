Boom degli appartamenti, ma gli over 65 non rinunciano alle comodità degli hotels

Renzo Berti

Voglia di vacanze? Invariata, ma con piccole cautele dopo i mesi del lockdown. Un italiano su due ha già deciso che andrà in ferie. E quasi la stessa percentuale è quella degli spoletini che vogliono dimenticare lo stress e la paura dei mesi passati scegliendo una soluzione comoda, rilassante e all’insegna della sicurezza sanitaria. E una quota consistente, circa il 30 per cento, ci sta riflettendo in questi giorni. Nove su dieci rimarranno in Italia e poco meno della metà sceglierà una casa-vacanza, dove è più facile avere un giardino o la piscina e controllare così il distanziamento sociale. Insomma, quasi il 90% indica il Belpaese come meta più probabile, e possibilmente al mare (due su tre), mentre la montagna, stando ai dati di alcune agenzie di viaggi spoletine, è ambita da circa un 25%. Le città d’arte richiamano, invece, meno del 10% dei potenziali acquirenti. Per sei spoletini su dieci la vacanza è in famiglia, mentre per il 50% fa rima con coppia e per il 25% con gli amici. Solo cinque su cento andrebbero in vacanza da soli. Sull’intenzione di andarci, hanno le idee chiare gli under 35 e gli over 55, il 55 per cento dei quali hanno dichiarato che vi andranno sicuramente. Molto minore, invece, la percentuale di quelli compresi tra i 35 ed i 54 anni, ferma al 40 per cento.

Il dato anagrafico è coerente anche con l’occupazione di chi ha preso già la decisione di andare in ferie, visto che a spingere quello generale sono soprattutto i pensionati (55%)e i lavoratori autonomi: circa il 60%. Le case, stando a un sondaggio compiuto tra un campione ridotto di vacanzieri, sono l’alloggio ideale. Ma occhio alle speculazioni: è di ieri la notizia che per un bilocale per massimo quattro persone, un agente di viaggio si è sentito chiedere 2 mila e 700 euro per due settimane. E, si badi bene, non per Forte dei Marmi o Ravello, bensì per la vicina San Benedetto del Tronto (foto). Eppure, il 44% degli intervistati preferisce una casa, soluzione che viene considerata più sicura dal punto di vista sanitario e che consente maggiori garanzie sul distanziamento sociale. Uno su tre, invece, andrà in albergo e solo il 10% si dividerà tra campeggi e villaggi.

“Io e mia moglie, con un bambino di sei anni – dice Emanuele Angelini -, abbiamo scelto un villaggio vicino Monopoli, in Puglia, che offre tariffe scontate di almeno il 30% rispetto a quelle delle passate stagioni. Ci saranno meno ospiti, solo servizio ai tavoli e piscine ridimensionate con abbondanti sanificazioni al cloro. Credo che, rispettando le norme più elementari di igiene, non ci dovrebbero essere rischi”. E le mete? “La montagna sta avendo una grande impennata rispetto alla passata stagione: Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono in cima alle preferenze dei nostri clienti", dice Vanessa Fagotti, Ceo de “Il Postiglione Viaggi”. "Per il mare, invece, Sardegna e Puglia sono le mete più gettonate, ma chi ci va non rinuncia alla comodità dell’albergo”.

Grande incertezza, invece, per le mete estere. “Non è stato ancora definito un operativo voli per le mete più gettonate della Grecia e della Spagna", spiega Giacomo Materazzo, titolare di Jazz Viaggi, la storica agenzia di Poldo Corinti. "Credo che difficilmente i nostri ragazzi riusciranno a raggiungere le loro località preferite sia nelle isole greche che in Spagna. Speriamo che, a luglio, la situazione possa normalizzarsi”.

Nel complesso, comunque, le preferenze per la casa non variano molto né con l’età, né col sesso. Dal punto di vista lavorativo, infatti, a preferire le case sono lavoratori dipendenti e studenti, mentre quelli autonomi e i pensionati si orientano più facilmente verso gli alberghi. Il campione che Spoletonline ha intervistato ha fra le sue priorità sicurezza e pulizia (oltre il 75%), nonché distanziamento sociale (60%). Ma anche e soprattutto luoghi più autentici dal punto di vista naturale e di piccole dimensioni: il 50%. Tra le comodità irrinunciabile la connessione wi-fi e la piscina.

Dopo mesi di lockdown e ansia sanitaria, dalla vacanza dell’anno del Covid-19 ci si attende tanto relax (l’80 per cento), ma anche divertimento (50 per cento). Un gradino più basso quelli che si sono espressi per le vacanze enogastronomiche (45 per cento) e sportive: 40 per cento. Insomma, a Spoleto la crisi c’è e si sente. Ma non per tutti.