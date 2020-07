Che poi diciamocelo: vuoi aver ragione o essere felice? Io sono felice quando ho ragione!

Partiamo da un assunto cardine di mia nonna che si estrinseca in “chi ha più giudizio lo adoperi” per cui, tra le parti, c’è quasi sempre uno che si rivela essere più giudizioso dell’altro. Lungi da me fare la parte giudiziosa, sarebbe un terribile sinonimo di invecchiamento precoce, quasi mi sentirei offesa, ma da spettatrice attiva in questo ménage mi piace fare un paio di personalissime riflessioni. Il preambolo è necessario poiché la mia altro non è che una lettura di ciò che osservo ed esula dalla pretesa di avere ragione, quindi che nessuno se la prenda. Cercando di guardare le cose con un criterio di oggettività, che proverò ad avere, la faccenda è questa: nel 2016 c’è stato il terremoto, colpa di nessuno, e la situazione scuole è stata un avvicendarsi di soluzioni tampone, inagibilità in corsa, pezze peggio dei buchi e via dicendo. Colpa di? Forse le amministrazioni? Forse Dirigenti?

Può essere. Andiamo avanti. Fin dal principio la Primaria, Francesco Toscano, una perla della nostra città, insieme alla Media Dante Alighieri, altra istituzione, portano in dote il quadro peggiore in termini di sicurezza quindi, giustamente, fuori dalle strutture e “momentaneamente” ospiti di altre. Il momentaneamente è diventato meno momentaneo nel momento in cui è cambiato l’assetto dell’Amministrazione Comunale a seguito della prematura scomparsa del Sindaco Fabrizio Cardarelli. I Dirigenti hanno probabilmente continuato a chiedere di avere sistemazioni più definitive ma per varie motivazioni, che non posso citare perché non le conosco, fino ad ora siamo rimasti così: ospiti. Nel frattempo succede che in altre scuole la situazione sembra essere messa piuttosto male e così nel corso degli anni arrivano altre inagibilità, totali o parziali, più o meno legate al terremoto, ultime della lista poche settimane fa. Poi arriva Mr.Covid con i suoi distanziamenti sociali e qui inizia il bello. Arrivano le linee guida lacunose e non esageratamente specifiche, quindi relativamente rassicuranti, a firma del Ministro che voleva riempire l’imbuto (e sento l’eco di mio figlio che mi risponde “mamma ma che dici, non si può riempire un imbuto” e io penso “ecco appunto”). Le linee guida con tutte quelle autonomie lasciate ai Dirigenti Scolastici che a me, personalmente, puzzano di “me ne lavo le mani”.

Quindi metti una città che ha già un sacco di problemi di spazi per le scuole nel contesto da film di fantascienza che viviamo da alcuni mesi e hai il copione per un nuovo film strutturato un po’ tipo Highlander - Ne resterà soltanto uno.

Nel mondo dei sogni tutti vogliono risolvere il problema perché è cosa buona e giusta, come diceva un Tale, perché il senso civico ce lo impone e perché siamo buoni cittadini. In teoria. A occhio e croce vedo anche un sacco parti più o meno in causa che fomentano la guerriglia, che vogliono lo scontro, vogliono far rivoluzione perché se non hai un nemico da combattere non hai nemmeno niente da vincere. Si deve vivere male così. E dunque si crea il panico perché inevitabilmente se un commento personale un pochino sostenuto nei toni e nei contenuti viene elargito in massa come verità appurata ecco qui che il popolo dei genitori si rivolta, e c’è da comprendere. Poi abbiamo le parti politiche che come da regolamento fanno le parti politiche. Poi abbiamo gli scontenti a prescindere cioè quelli che vogliono la soluzione del Mulino Bianco domani mattina altrimenti niente tutto da buttare e via ritorniamo a far rivoluzione. Io, da simpatizzante dell’osservazione, da ex fumantina ideologica (i miei possono testimoniare quante occupazioni/manifestazioni ho fatto in gioventù), da mamma e da osservatrice interna vedo che i più hanno voglia di continuare a sottolineare il gran cumulo (innegabile) di responsabilità invece di cercare soluzioni. E mi auguro nessuno si risenta di queste mie parole quanto piuttosto se ne possa trarre spunto di riflessione.

È vero, avete e abbiamo ragione, qualcuno è stato manchevole per le nostre scuole, e tanto, perché fingere che non sia così? E perché indagare sul “chi”? Ognuno scaricherebbe il barile sull’altro e finiremmo ubriachi a parlar di vino senza sapere chi abbia iniziato a bere. Vogliamo additare i Dirigenti Scolastici perché hanno chiesto con troppa poca veemenza? Sarà colpa del Comune che non si è sperticato a trovare soluzioni “definitive”, accontentandosi dell’assetto provvisorio dato lì per lì? Vogliamo prendercela con lo Stato e con i suoi ritardi atavici per le delibere circa la ricostruzione post-sisma? Vogliamo prendercela con i tecnici? Con chi ce la vogliamo prendere ce la vogliamo prendere ma, dico io, proprio adesso che sembra tutti stiano facendo qualcosa ce la vogliamo prendere per forza con qualcuno? E va bene è tardi. E va bene ci dovevate pensare prima. E va bene c’avete marciato (non so chi specificatamente e su cosa ma è un vox populi). E va bene ci voleva il Covid per farvi fare qualcosa. E va bene ma pure gli angeli malpensanti e giudicanti possono rendersi conto che, al netto delle tante verità che questo dito puntato evidenzia, in questo momento tenere questo atteggiamento rischia di peggiorare ancora più la situazione? Se crei il panico e istighi la cittadinanza che risultato puoi mai ottenere?

E poi, va bene, hanno sempre (soggetto indefinito, terza persona plurale) detto tante parole e fatto pochi fatti ma adesso è veramente più complicato nonchè quasi impossibile rimanere immobili come stiamo, sono state fatte dichiarazioni e prese posizioni, per cui diamo loro (sempre soggetto indefinito, terza persona plurale) il beneficio d’inventario prima di azzannare alla giugulare no? Il tempo stringe, lo sappiamo tutti, non ci vorrà molto per capire se qualcosa effettivamente si muove e se sarà il caso di fare rivoluzioni e scendere in piazza con sit in di protesta lo valuteremo poi! Ci sono situazioni in cui il terreno di scontro deve diventare d’incontro altrimenti non si può andare lontano, come in un matrimonio, e anche qui c’è in ballo roba grossa: i nostri figli! Quindi al netto del gusto di puntualizzare perché ci piace un sacco avere ragione (io faccio capofila di questa categoria) un po’ di buon senso dovrebbe forse porre tutti noi più in ascolto e in modalità più bonaria nei confronti di tutte le parti coinvolte in causa. Potremo tutti dire di aver vinto se riusciremo a risolvere qualcosa in questo modo e vi garantisco che la scrivente non è mai stata esageratamente pacifista, piuttosto eccessivamente analizzatrice. Siamo tutti adulti, stiamo tutti aspettando/cercando soluzioni, siamo tutti dalla stessa parte, almeno questa volta, proviamo a starci. Può essere che fino ad ora non si sia arrivati da nessuna parte perché si è giocato al gioco del dito puntato? L’ho puntato anche io il dito, caro lettore, non lo nego. Adesso penso sia ora di cambiare strategia fino a prova del contrario ma una prova vera non una prova gonfiata per aizzare le folle. Qui non dobbiamo punire i colpevoli, nessuno di noi è Lucifer (nota serie di Netflix in cui il protagonista è il demonio, che vive sulla terra punendo coloro che sbagliano). Qui dobbiamo costruire l’Arca, tavola di legno su tavola di legno e dobbiamo lavorare insieme, con estrema sinergia e sbrigandoci anche, perché dal meteo pare il diluvio sia a giorni, meno di 60.. non so chi si candiderà per fare Noè ma se ha le fisique du role dopo Don Matteo lo scritturiamo anche per una nuova serie Netflix cittadina.