Maurizio Luciani è il nuovo presidente della sezione cittadina del partito politico “Cambiamo”, fondato nel 2019 dall’attuale presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La nomina è arrivata nei giorni scorsi: l’ex dipendente comunale (andato in pensione di recente) sarà affiancato in qualità di vicepresidenti da Valentina Durastanti (di professione medico) e Patrizia Marziani (avvocato). Figure che vanno ad aggiungersi al coordinatore regionale Aldo Traccheggiani il quale, ad inizio anno, aveva dichiarato: “Cambiamo Umbria si propone come nuovo contenitore di idee per la crescita e il rilancio della nostra regione. Siamo la voce del ceto medio che, pur votando centrodestra, ad oggi non si riconosce nei programmi e nei proclami delle tradizionali forze che compongono la coalizione”.