L'arcivescovo Boccardo: 'Di fronte a tali gesti disumani si rimane senza parole, ma non si può rimanere indifferenti ed inerti'. Il saluto del comitato organizzatore dei Vaporetti: 'Te ne sei andato in modo folle e ingiusto'

Una tragedia, che ha sconvolto l’intera città. In tanti sui social network stanno ricordando Filippo Limini, il giovane di Spoleto ucciso da un gruppo di albanesi in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica nelle immediate vicinanze della discoteca “Country” di Bastia Umbra. Un giovane molto conosciuto e benvoluto, il cui decesso lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato.

Ad intervenire sulla vicenda è stato anche l’arcivescovo e presidente della Conferenza episcopale umbra Renato Boccardo, nel corso dell’omelia della solennità dell’Assunta: “Il nostro mondo materialista – ha detto - ha come tolto a tanti l'anima e il cuore, ha privato di quei buoni sentimenti che fanno la vita e costruiscono la convivenza in una città, in un paese, in un palazzo o in una casa: la bontà, la solidarietà, il perdono, la magnanimità, lo sguardo e il giudizio benevoli, il rispetto, la cortesia, la sincerità, l'amicizia. Al contrario, anche nella nostra bella Spoleto, si moltiplicano le polemiche gratuite, l’animosità, la malizia nello sguardo e nel giudizio sugli altri, il pettegolezzo, la litigiosità, la prepotenza delle parole e dei gesti, la mancanza di rispetto, l'inimicizia. E tutti stiamo peggio, mentre la società si imbarbarisce e la gente sembra come impazzita. Esempio ulteriore di questo progressivo e tragico imbarbarimento sociale è l’omicidio di un giovane di Spoleto, avvenuto questa notte davanti ad una discoteca di Bastia Umbra. Di fronte a tali gesti disumani si rimane senza parole, ma non si può rimanere indifferenti ed inerti. Il canto di Maria ci apre ad una nuova prospettiva del vivere, perché ci ricorda le parole di una donna che ha trovato forza non nella potenza o nella ricchezza ma in una fede semplice che le ha permesso di pronunciare il suo sì”.

A salutare il giovane pure il comitato organizzatore della corsa dei Vaporetti, gara che ha visto spesso Filippo tra i protagonisti. “Te ne sei andato così velocemente e in modo così folle e ingiusto. Siamo tutti sconvolti e partecipiamo sinceramente al dolore della tua famiglia”.

Il fatto ha scosso il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti. "L’Amministrazione tutta sono vicini alla famiglia del giovane, vittima dello sconvolgente episodio accaduto questa notte. Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi. Ora è solo dolore”.