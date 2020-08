Esplodono due bombole in un camper che va a fuoco, feriti due turisti

Un incendio di vaste dimensioni, che poteva provocare molti pià danni dei due feriti trasprotati al San Matteo degli Infermi. E' quello divampato ieri pomeriggio (22) a Serravalle di Norcia, e che ha interessato il bosco all'altezza del bivio per Cascia. Non è ancora chiara l'origine delle fiamme, sulla quale stanno lavorando i tecnici dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica e la causa delle fiamme. Le quali, a un certo punto, hanno raggiunto un camper parcheggiato in un'area piuttosto frequentata, provocando l'esplosione di due bombole contenute nel mezzo di trasporto e il contestuale ferimento di due turisti, entrambi trasportati al San matteo degli Infermi in condizioni fortunatamente non gravi.

Le esplosioni delle bombole hanno danneggiato anche alcune vetture parcheggiate nei pressi del camper, in un'area di sosta dove spesso ci si ferma durante viaggi da e per Roma o per le Marche, a seconda della provenienza.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con ingenti mezzi, anche aerei, i carabinieri della compagnia di Norcia, la polizia locale e il personale Anas, quest'ultimo tuttora in azione a Serravalle insieme ai pompieri.