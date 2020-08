Scopri le potenzialità delle piattaforme di consulenza finanziaria

Gli advisor online sono delle piattaforme attraverso cui è possibile ricevere consulenze finanziarie e soluzioni personalizzate adatte alle proprie esigenze, attraverso l’utilizzo di software automatizzati.

Le piattaforme advisor online si basano su processi automatizzati e su degli algoritmi matematici che analizzano in tempo reale, sulla base dei dati inseriti dagli investitori, le migliori possibilità di investimento disponibili.

La roboadvisor è una branchia del FinTech che fornisce servizi finanziari innovativi ai futuri investitori che possono usufruire di strumenti e consulenze in totale autonomia. I servizi di roboadvisoritaliasi basano su un sistema di consulenza automatizzata che funziona grazie a degli algoritmi sofisticati e studiati appositamente per analizzare i dati in tempo reale ed offrire le migliori soluzioni finanziarie.

In cosa consiste la roboadvisor

La roboadvisor consiste in un software che fornisce una consulenza personalizzata in base ai dati rilasciati dal cliente sulla piattaforma online. La profilazione del cliente serve a definire le caratteristiche dell’investitore in termini di propensione al rischio, conoscenza degli obiettivi finanziari e di eventuali vincoli.

Gli algoritmi analizzano la profilazione del cliente e propongono la giusta collocazione in ambito finanziario e, successivamente, gli advisor online propongono una serie di servizi capaci di bilanciare in modo automatizzato il portafoglio di investimenti. Questi servizi incentrati sul digitalinvestment sono finalizzati a riequilibrare gli effetti di ogni minima variazione delle condizioni dei mercati.

Negli anni, la roboadvisor online è stata integrata nel mondo finanziario attraverso un modello ibrido che affianca gli innovativi software della roboadvisoritalia al supporto umano dei consulenti finanziari indipendenti: utilizzare software automatizzati permette di supportare al meglio i clienti e vegliare in modo efficiente sulle decisioni di investimento.

Advisor online: quali sono i vantaggi

Affidare i propri investimenti ad un advisor online permette di ridurre notevolmente i costi che, a differenza di altre tipologie di investimento, sono notevolmente inferiori. La standardizzazione dell’offerta degli advisor online è trasparente e ben definita, permette di conoscere tutti i costi sin dall’avviamento del proprio portafoglio finanziario.

Un altro vantaggio molto importante offerto da advisor online italia è la totale mancanza della componente emozionale: gli algoritmi sono basati su un calcolo matematico e supportati da intelligenza artificiale, questo permette di offrire soluzioni basati su dati reali e non sul un pregiudizio del risparmiatore o di un consulente finanziario.

L’obiettivo della roboadvisor, infatti, è quello di aiutare gli investitori a gestire i propri risparmi nel miglior modo possibile e di incrementare le competenze umane ai calcoli e alle analisi dettagliate che solo la tecnologia può effettuare. I roboadvisor tendono a massimizzare i rendimenti e ridurre i costi di gestione portafoglio, proponendo tutti gli strumenti necessari attraverso una piattaforma online pratica ed intuitiva.

La prima piattaforma italiana di roboadvisor, considerata come la miglior piattaforma roboadvisoritalia nel 2020, èRobo Box di Online Sim. Una piattaforma capace di offrire soluzioni esclusive e personalizzate, basate su modelli finanziari sofisticati ed accessibili a tutti, anche ai clienti meno esperti.