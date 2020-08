Sono stati emessi 1.675 biglietti per un incasso totale delle quattro serate di 79.086 euro. Monica Bellucci inaugura il prossimo fine settimana

Si è concluso ieri sera il primo fine settimana della 63a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il pubblico è tornato fiducioso nei luoghi del Festival, affluendo nei teatri con la stessa passione degli ultimi anni, nonostante il giustificato timore e le regole imposte dall’emergenza sanitaria.

Il tasso di occupazione è stato altissimo sia in Piazza Duomo che al Teatro Romano, i due spazi all’aperto scelti per le rappresentazioni di questa edizione speciale. In Piazza Duomo la capienza autorizzata è di 620 posti, mentre al Teatro Romano è di 280.

Sono stati emessi 1.675 biglietti per un incasso totale delle quattro serate di 79.086 euro. Il dato nuovo di quest’anno è quello che riguarda il pubblico da casa. In moltissimi hanno seguito gli spettacoli del primo fine settimana grazie alle dirette streaming su festivaldi spoleto.com, repubblica.it e italiafestival.tv. I numeri completi dello streaming per tutti gli spettacoli saranno comunicati a fine Festival.

Il secondo fine settimana si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 agosto.

Giovedì 27 alle 20.30 al Teatro Romano il Festival ricorda la più grande voce del XX Secolo: Monica Bellucci in MARIA CALLAS Lettere e Memorie, per la prima volta, dal vivo, su un palcoscenico italiano, veste letteralmente i panni della celebre cantante. Nel salotto ricostruito della casa parigina dove la Callas trascorse gli ultimi anni della sua vita, interpreta Maria, la donna oltre la diva, rivelando la sua vera storia, attraverso scritti autobiografici, materiali d’archivio e la musica che amava. I testi e la regia sono di Tom Volf.

Venerdì 28 alle 20.30 in Piazza Duomo, in coproduzione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, il Festival presenta LE CREATURE DI PROMETEO | LE CREATURE DI CAPUCCI. La musica de Le Creature di Prometeo di Ludwig van Beethoven, unica tra le sue opere nata per il balletto, in un inedito incontro con il segno stilistico del maestro della moda italiana Roberto Capucci, il quale realizza, per questo concerto in forma scenica, 15 costumi dallo straordinario impatto visivo. Prometeo, titano antico e ribelle, ci riporta ai nostri giorni, ci ricorda di un’umanità tutta da ricostruire. Andrea Battistoni dirige l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. I movimenti coreografici sono di Simona Bucci. A cura di Daniele Cipriani. In streaming su: festivaldispoleto.com, repubblica.it, italiafestival.tv

Sabato 29 alle ore 20.30 al Teatro Romano, Luca Zingaretti legge LA SIRENA dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un piccolo e affascinante gioiello pubblicato postumo nel 1961 per Feltrinelli, ambientato nella fredda Torino ma dal quale emerge con vigore la calda Sicilia. La drammaturgia è di Luca Zingaretti, le musiche di Germano Mazzocchetti, eseguite dal vivo da Fabio Ceccarelli.

Spoleto63 si conclude domenica 30 agosto con il tradizionale CONCERTO FINALE in Piazza Duomo, alle 20.30. Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, in un concerto straordinario per il Festival dei Due Mondi, con la partecipazione del soprano Rosa Feola. Nessuno più di lui può trasmettere un segnale, forte, di rinascita e di amore, attraverso il rigore e la profondità della sua musica e la sua innata capacità di unire le anime di tutto il mondo nel segno della cultura. Il programma prevede l’esecuzione di brani da opere di Cimarosa, Mozart, Bellini, Verdi, Schubert, Mercadante.

