Presentato il nuovo direttore artistico Monique Veaute: 'Le tre parole d’ordine saranno novità, rarità e originalità. Tornerò a quello che è stato il know-how del Festival menottiano: la musica sarà il cuore pulsante'

Si terrà dal 24 giugno all’11 luglio 2021 la 64esima edizione del Festival dei Due Mondi, la prima sotto la gestione di Monique Veaute che raccoglierà il testimone lasciato da Giorgio Ferrara. “Spero di essere all’altezza del compito assegnatomi e delle aspettative - ha detto oggi il neo direttore artistico, nel corso di una conferenza - visto che si tratta di un festival storico e molto atteso dal pubblico. Le mie tre parole d’ordine saranno novità, rarità e originalità".

Il nuovo cartellone Il programma verrà presentato in primavera: al suo interno troveranno spazio il teatro, la danza, le arti visive ma il vero cuore pulsante sarà la musica. "Ci apriremo alla contaminazione, alle altre culture e lavorerò affinché tutti i soggetti del territorio siano coinvolti attivamente nel futuro del Festival. Parlando con il sindaco de Augustinis - ha detto la Veaute - ho percepito da subito una forte passione nei confronti della città e del Festival: questo per me sarà uno stimolo in più”.

La produzione dell'opera Per quanto riguarda l’opera, Veaute ha le idee chiare: “Privilegerei le coproduzioni perché consentono di far circolare ancor di più il nome di Spoleto. Inoltre realizzarne una in maniera autonoma è molto costoso. Cercheremo quindi di individuare Enti lirici e culturali, sia italiani che internazionali, interessati a diventare nostri partner”.

Il bilancio Presente all’incontro pure il sindaco. “Questa è stata un’edizione coraggiosa, perché abbiamo dovuto vincere la paura e garantire la possibilità di assistere agli spettacoli del Festival in condizioni di totale sicurezza. Abbiamo avuto un ottimo ritorno di immagine, con appuntamenti di grande qualità. Di tutto questo siamo grati al direttore artistico Giorgio Ferrara che, in questi tredici anni, ha lavorato egregiamente per rilanciare il Festival e segnare positivamente questo pezzo di storia della nostra città”.

Il futuro del Festival Ora è tempo di guardare al futuro: “Quello che colpisce immediatamente di Monique Veaute è il suo entusiasmo e sono convinto che piacerà molto agli spoletini. Ha un passato straordinario che lascia presagire un futuro per la rassegna non meno straordinario”. A breve poi scatterà il pressing al Mibact al fine di provare ad ottenere ulteriori fondi. “A quanto puntiamo? Non voglio fare previsioni. Dico soltanto che per lo Stato - ha affermato il sindaco - investire nel Festival dei Due Mondi costituisce un ottimo modo per spendere i soldi pubblici: parliamo di un punto di aggregazione d’eccellenza e di un eccezionale volano di promozione dei beni culturali. Fino ad oggi il ministero ci ha seguito con grande interesse e spero che la prossima edizione possa essere all’insegna del rilancio.”

L'anticipazione La conferenza ha visto inoltre la partecipazione del presidente della Fondazione Carla Fendi Maria Teresa Venturini Fendi, del vice presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi Dario Pompili, del nuovo direttore amministrativo del Festival dei Due Mondi Paola Macchi e Daniela D’Agata del collegio dei revisori dei conti. “Stiamo lavorando - ha detto la Venturini Fendi - all’organizzazione di ‘Arte e Scienza dentro Spoleto’, un’iniziativa che coinvolgerà artisti di livello mondiale che hanno scelto questa città come loro patria elettiva”.