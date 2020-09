Firmato il progetto curato dall’azienda spoletina 'Progetto Arcadia'. Il primo ottobre in programma l'incontro organizzativo con l'Agenzia europea per le piccole medie imprese

Contratto firmato dalla Commissione Europea e dal Coordinatore: partirà il 16 settembre e durerà tre anni il progetto europeo “CenTour Circular Economy in Tourism”, una delle 5 proposte selezionate dall’Agenzia europea per le piccole medie imprese (Easme) nell’ambito del Programma “Cosme”, che punta ad incentivare la competitività delle aziende. La progettazione è stata curata dall’azienda di Spoleto “Progetto Arcadia”, che è anche partner nel progetto.

“CenTour” coinvolge 10 organizzazioni da 6 paesi europei (Italia, Spagna, Moldavia, Nord Macedonia, Cipro, Grecia), chiamate a sviluppare e testare idee innovative per accompagnare le Piccole, Medie e Micro imprese (PMI) del settore Turismo nella transizione ad un’economia circolare.

Il progetto, con un budget complessivo di 1.329.358 euro, supporterà in totale 68 PMI in cinque paesi, utilizzando metodologie innovative di design thinking e costruendo infrastrutture per facilitare il trasferimento delle conoscenze a livello transettoriale e transnazionale, la costruzione di comunità di pratica e il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle strategie.

Il progetto é nato dalla collaborazione fra l’Università Politecnica delle Marche, con il Professor Silvio Cardinali del Dipartimento di Management e il Professor Fatone del Dipartimento di Scienze ed Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica (SIMAU), e l’azienda "Progetto Arcadia", che si occupa di consulenza nella progettazione europea, ma anche di design per l’economia circolare e che, oltre a commercializzare arredamenti per bambini con design circolare, già nel 2017 era stata chiamata alle audizioni della XIII Commissione del Senato per fornire input sul Piano Europeo di Azione per L’Economia Circolare.

Costruzione della partnership, design e presentazione del progetto sono state curate da Elena Gentilini, socia dell’azienda spoletina, con la collaborazione di Diletta Paoletti, entrambe esperte di progettazione europea, e in sinergia con i partner.

Tra i prossimi passi, il primo ottobre il primo incontro organizzativo con l’Agenzia Easme e a seguire il primo incontro transnazionale del progetto, ad Ancona.