Il progetto, finanziato dalla Regione per un totale di oltre 660 mila euro, ha l'obiettivo di valorizzare la montagna spoletina e farla tornare ad essere uno dei principali volani di sviluppo della città

Proseguono i lavori di rilancio del patrimonio edilizio ed ambientale di Monteluco, previsti nell’ambito del progetto “Lucus - Cultura, spiritualità e natura” da oltre 660 mila euro. Dal 24 agosto è scattata la ristrutturazione dell’edificio adiacente al campo di basket nel prato grande (durata complessiva 60 giorni) che diventerà un punto di sosta e ristoro per gli escursionisti.

Si sono invece già conclusi gli interventi di sistemazione del sentiero nel tratto che va dalla strada provinciale al piazzale dell’albergo “Ferretti” e del belvedere all’interno del Bosco sacro. Il pacchetto comprende pure il completamento dell’Ippovia regionale, che dal lago Trasimeno passando per Città della Pieve, Allerona, Orvieto, Corbara e Acquasparta si interrompe a Montebibico: in particolare, si lavorerà per aprire un nuovo tratto di 47 km circa che colleghi proprio Montebibico, Spoleto, Patrico, Acquaiura ed Ancaiano con Ferentillo e che verrà dotato di un’apposita segnaletica.

La ditta “Platypus” provvederà ad allestire, per scopi didattico-naturalistici, il centro visite “La Vallotta” (33.184 euro spesa totale) mentre il Comune ha assegnato alla ditta “Creativityecom srl” il servizio di progettazione e realizzazione delle “operazioni immateriali relative all’offerta connessa al patrimonio outdoor regionale”: in pratica, l’agenzia perugina si occuperà della parte comunicativa di “Lucus” elaborando uno specifico sito web, un’app rivolta ai visitatori e la cartellonistica dedicata. L’importo dell’appalto, come si legge nella determinazione dirigenziale n. 802 pubblicato nell’albo pretorio, è pari a 38.961 euro più Iva.

Il progetto, ideato al fine di rilanciare Monteluco e farlo tornare ad essere uno dei principali volani di sviluppo della città, è finanziato dalla Regione nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (645.390 euro) e dal Municipio (20.730). I lavori, affidati all’impresa “Montedil srl”, dovranno essere tassativamente terminati entro il 31 dicembre 2020.

“La completa realizzazione del progetto riveste interesse pubblico in quanto consentirà di valorizzare la zona - spiega il Municipio - un obiettivo inserito nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione comunale. Lucus propone azioni di sviluppo sostenibile al fine di incentivare la pratica di attività sportive outdoor. Le risorse impiegate attiveranno un fattore moltiplicatore nella promozione della cultura, dello sport e della scienza che garantirà nuovi posti di lavoro per i giovani cittadini”.