Il sindaco de Augustinis durissimo contro la giutna regionale e l'ipotesi che l'ospedale di Spoleto diventi il polo Covid della regione: 'Non succederà. Non ci sto a farmi prendere in giro!'

"A farmi prendere in giro non ci sto! Nessuno toccherà il nostro ospedale". E' un Umberto de Augustinis che non ti aspetti quello che ha risposto "presente" alla chiamata del City Forum, al sit-in davanti la palazzina Micheli di domenica mattina per dire che Spoleto non diventerà il lazzaretto dell'Umbria. E che in Regione, dove magari ora saranno pronti a negare di aver mai scritto una delibera non ancora firmata, se lo ficchino bene in testa: "Non è che il premio per aver gestito il Covid meglio che altrove può consistere nel raccogliere tutti i malati della regione, per poi perdere il nostro ospedale". E chiusa ogni discussione.

Oltre 300 persone hanno preso parte al sit-in del City Forum di Sergio Grifoni, come sempre abile e operativo nell'organizzare gli eventi di richiamo, anche di domenica mattina, anche se con pochissime ore di preavviso visto che la soffiata, da Perugia, su cosa la giunta regionale stesse preparando per Spoleto e per il suo nosocomio, è giunta solamente ieri pomeriggio. "La politica cittadina deve rispondere tutta", l'appello di Grifoni, che ha poi dato la parola a un primo cittadino più combattivo che mai.

"Domani (lunedì 19, ndr), in consiglio comunale, presenterò un documento da condividere con tutti i gruppi di maggioranza e opposizione", le parole del primo cittadino. "Un documento sul quale ognuno potrà dire la sua, proporre modifiche, sbizzarrirsi. Un documento nel quale prendo le distanze da questa scelta, e in cui mi impegno in ogni sede al fine di scongiurarne la realizzazione".

Poi il retroscena: "La presidente regionale e i suoi tecnici erano venuti a Spoleto per chiedere disponibilità e io, come sindaco, ho offerto la nostra collaborazione per gestire insieme alcuni casi, ovviamente in quota parte con il resto degli ospedali umbri. Invece qui si scambia la disponibilità con la rinuncia a tutti, o a gran parte,dei reparti del nostro ospedale compreso il punto nascite, per far posto all'insieme dei casi di Covid della regione, magari attrezzando alcuni hotel per ospitare l'assistenza. Noi non ci stiamo".

L'intervento del sindaco, più volte salutato dagli applausi dei presenti, si è chiuso con una minaccia neanche tanto velata: "Abbiamo molti nemici, è vero, ma Spoleto è una città importante e abbiamo anche molti amici. Sono sicuro che se a giunta regionale porrà in atto quanto è giunto ai nostri orecchi, questa notizia avrà una portata molto più ampia della nostra regione. Una città che vuol essere città parco, città di cultura, città turistica per eccellenza, non può essere depauperata del suo ospedale e riempita di malati. Non succederà".

Da notare come al sit-in fossero presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche in consiglio comunale, compresa Fratelli d'Italia il cui coordinatore Leoni ha parlato della posizione del partito della Meloni, fuori dalla maggioranza guidata da de Augustinis ma dentro la giunta regionale. Tutti i gruppi consiliari sono pronti a sostenere il primo cittadino in questa battaglia per Spoleto e per il suo ospedale. Nel video, a breve, le dichiarazioni dello stesso Leoni oltre ad ampi stralci della mattinata, con l'intervento integrale del sindaco de Augustinis.