Che poi diciamocelo: dice che andava tutto bene, adesso invece dove andrà?

E così è arrivato novembre. Non so se capiti solo a me ma ogni mese che passa mi illude di essere più vicina alla fine questa storia infinita che sta per compiere il suo primo anno di vita e mi auguro non ambisca ad andare oltre. Di solito questa è una delle parti dell’anno che preferisco, inizio a pensare al Natale, mi godo il sole anche se è più freddo, programmo. Quest’anno mi guardo intorno e vedo gente arrabbiata (e anche gente che con la scusa rompe vetrine e approfitta per qualche furtarello come da tradizione dei migliori decerebrati), poche idee e tutte confuse e gira e rivolta diciamo sempre le stesse cose e sempre rivolte alle stesse persone. Siamo in attesa di un nuovo decreto, dicono uscirà domani, poi tutti aspetteremo la conferenza stampa del Premier che verrà indetta per le 13.30 e in realtà inizierà alle 21. Qualcosa non ha funzionato mi pare chiaro. Certo quando sento il Governatore della Liguria che propone di “chiudere” gli Over 70 perché non sono “indispensabili” non mi devo neppure troppo interrogare sul perché qualcosa non abbia funzionato, pur convinta che la frase gli è uscita male e non voleva proprio dire ciò che ha detto.. almeno spero.

Non sono esperta in chimica o biologia dei virus ma ho sempre creduto che la scienza, come la matematica, fossero una cosa certa: se 2+2 fa 4 anche per una come me che non ha un gran rapporto con i numeri il ragionamento mi induce a pensare che il modello sia unico e in qualunque modo e in qualunque momento questa operazione darà sempre e solo 4. Invece pare che tra i virus non funzioni così. In questi mesi abbiamo sentito fior fior di virologi dire tutto e il contrario di tutto. Dall’immunità di gregge, tornata in auge proprio in questi giorni, all’indice di contagio pericolosissimo raggiunto oggi che ci vede tra le 5 regioni più in “pericolo” dello Stivale e questa volta veramente non come il misunderstanding di giugno. E da profana ragionante mi chiedo: come fanno a esistere posizioni così diametralmente contrastanti? E se ci sono posizioni così diametralmente contrastanti possiamo anche facilmente intuire come abbiamo fatto a ritrovarci nuovamente in questa situazione per certi versi anche peggiore della prima. Perché se il dato scientifico relativo al virus è opinabile e frutto di interpretazione lo è per me cittadino, per te politico che sfrutti il vento a favore e anche per te virologo che però influenzi le categorie sopracitate. I Governatori delle Regioni si ritrovano a dover fare il lavoro sporco di chiudere. Lavoro sporco che per incuria, incompetenza o leggerezza nessuno ha fatto in modo, prima, che non si dovesse fare, nè loro nè chi più in alto nella catena di comando, tipo predisporre tante terapie intensive quanti malati potessero ricapitare nella peggiore delle ipotesi ma è chiaro che era molto molto più bello credere che il Covid fosse clinicamente morto e nelle terapie intensive non sarebbe mai più andato nessuno. Ma lo abbiamo già detto tante volte e abbiamo già fatto tante troppe volte il gioco delle colpe e starci a pensare non se ne esce più. Ed è chiaro che ci sono categorie che pagano maggiormente queste mancanze ed è veramente triste guardare a questo teatrino con la spossatezza di chi pensa che alla fine questo mondo di burattinai non cambierà mai, anzi. Quindi aspettiamo le nuove restrizioni che arriveranno quando avranno il coraggio di prendere una posizione, aspettiamo non fiduciosi ma sospesi. Tanto prima o poi dovranno farlo, facciamocene una ragione, chiuderanno di nuovo perché non è stato fatto in modo di non doverci arrivare e quindi succederà. Sarebbe forse da sperare succeda in fretta con la pia speranza di salvare almeno il Natale non tanto per i banchetti in famiglia quanto per i negozianti e le attività commerciali. Ci speriamo ma a chi possiamo chiedere la grazia? Al Premier no, alla Presidente della nostra Regione men che meno (ci ha già messo in punizione con la storia dell’ospedale e noi da bravi abbiamo fatto finta di ribellarci per poi tornare a zappare il nostro misero orticello ognuno per interessi suoi dentro e fuori il Comune), siamo costretti a raccomandarci a Babbo Natale e alla Befana che in questo momento, temo, sono gli unici personaggi credibili. Attendiamo.