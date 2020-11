Scegliere chi se ne intende evita brutte sorprese: Dino Muhic ci spiega cosa c'è da sapere

Se ne sente parlare ormai da mesi: "Il Superbonus è una misura eccezionale che risolleverà l'economia italiana". Ma è proprio tutto così semplice? Tutto tutto, proprio no. E se il decreto rilancio, come noto, eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi specifici in ambito antisismico e di efficienza energetica, ci sono comunque alcune cose da tenere ben presente prima di lanciarsi in progetti impegnativi, che potrebbero compromettere le economie familiari. "Il decreto - spiega Dino Muhic dell'Impresa Muhic di Campello sul Clitunno - co ntempla il cosiddetto 'Superbonus', relativo a lavori quali - ad esempio - l'isolamento termico sugli involucri, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, l'installazione di impianti fotovoltaici e altre infrastrutture". La misura si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici, meglio noti come Sismabonus ed Ecobonus..

Ma chi è che può beneficiarne? "Il Superbonus - spiega ancora Muhic - riguarda gli interventi commissionati da condomini, persone fisiche proprietarie dell'immobile, case popolari, istituti autonomi titolari dei requisiti europei di 'house providing', cooperative di abitazione a proprietà condivisa, Onlus, associazioni di volontariato e persino società sportive dilettantistiche, ma soltanto per i lavori nelle aree adibite a spogliatoio".

Attenzione però, perché basta una sbagliata valutazione e imputazione del credito da riportare per ritrovarsi in problemi piuttosto seri, a livello di sanzioni penali. "Per non correre rischi o incappare in inutili perdite di tempo - prosegue Muhic - è fondamentale una corretta valutazione della tipologia di lavoro che si vuole eseguire, da effettuarsi insieme a dei professionisti che, come i nostri, si occupano della cessione del credito da anni. Il Superbonus, insomma, è un'ottima possibilità, certamente da sfruttare: ma occorre farlo nel modo giusto".

Tra le novità introdotte è prevista la possibilità, per il committente, di scegliere un contributo anticipato sottoforma di sconto dai fornitori al posto della detrazione, oppure la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare l'apposita comunicazione dal 15 ottobre 2020. "E' vero, ma non tutto è gratis: tanto per cominciare ci sono delle spese per la cessione del credito, poi è obbligatorio stipulare un'assicurazione a fine lavori per una copertura almeno di dieci anni, per danni causati da eventuali calamità naturali. Inoltre, voglio ribadirlo, esistono delle condizioni da rispettare sia in termini di cifre sia di lavori prestabiliti, il che rende questa agevolazione alla portata di molti, ma non di tutti. Insisto sempre su questo aspetto - aggiunge ancora Dino Muhic - perché in giro se ne sentono tante: è pieno di millantatori tuttofare, società acquirenti del credito senza dover eseguire i lavori, e chi più ne ha più ne metta". Ecco perché, ancora una volta, è fondamentale appoggiarsi a chi vive da anni nel settore.

Come ogni strumento governativo, anche il Superbonus è utile se gestito in maniera professionale: per non incorrere in brutte sorprese sotto l'aspetto burocratico, è bene affidarsi ad una realtà produttiva seria, in grado di lavorare il progetto dalla sua prima stesura fino alla consegna "chiavi in mano", passando anche per tutti i balzelli e le specifiche tecnico-burocratiche necessarie all'ottenimento del 110%. "Sembra strano - aggiunge ironico l'imprenditore - che un'opportunità del genere venga proposta dallo Stato italiano: eppure è reale, è legge e può fare bene a tutti se presa nel modo giusto dalle persone giuste. E' importante affidarsi solo a professionisti che abbiano alle spalle una storia documentabile che ne attesti l'idoneità, la competenza, la capacità, la capienza economica e il volume gestionale. Oltre al rischio di imbattersi in tecnici che sbagliano in buona fede, infatti, c'è la reale possibilità di essere ingannati".

Sotto tutti questi aspetti, l'Impresa Muhic con sede a Campello sul Clitunno, aderente al gruppo BDK & C. Group, rappresenta una garanzia di prim'ordine. Dagli edifici ad uso residenziale fino ai complessi commerciali o misti, passando per le opere di urbanizzazione e l'edilizia sportiva, l'azienda e il gruppo sono in grado di elaborare il progetto, gestire la pratica del Superbonus e consegnare il lavoro in tempi rapidi. Impresa Muhic è una realtà consolidata nel centro Italia, con cantieri presenti in oltre dieci province tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

Esperienza, pubbliche relazioni, reputazione e capacità economica solida consentono al gruppo di dare ampia scelta al committente nella gestione del proprio bonus: andare in detrazione, cedere il credito oppure ottenere lo sconto, a seconda delle singole esigenze. Con inoltre un'attenzione particolare nei confronti del sociale. "Abbiamo un programma di ridistribuzione del guadagno - conclude Dino Muhic - in percentuale sui lavori, qualsiasi essi siano: privati, pubblici, relativi al terremoto con il Superbonus ecc. Questo programma è volto al finanziamento di progetti sociali, culturali e sportivi, direttamente nell'area che ci dà lavoro e profitto. Perché è giusto guadagnare, occorre anche restituire la fiducia, la speranza e un po' di credito per contribuire alla crescita del paese e dare modo, a chi se lo merita, di crescere a sua volta".

Impresa Muhic è a disposizione per un sopralluogo e per fornire tutte le delucidazioni e i chiarimenti del caso: basta chiamare il numero 3494497335 oppure consultare il sito internet www.impresamuhic.it. Perché la professionalità è importante: con la sicurezza e con i soldi non si improvvisa.

