L'ordinanza del Ministro della Salute Speranza attesa nelle prossime ore. Bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7, ma sarà consentito l'asporto. 'Situazione epidemiologica continua a peggiorare'

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, ecco l’ufficialità. L’Umbria, nell’ambito dei provvedimenti presi dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, è stata inserita tra le regioni arancioni insieme a Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana. Il provvedimento dovrebbe scattare da mercoledì 11 novembre e già in serata potrebbe arrivare l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.

"La situazione epidemiologica di Covid-19 - ha spiegato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza - continua a peggiorare nel nostro Paese e si registra un Rt di circa 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100 mila abitanti e quasi tutte le Regioni sono pesantemente colpite. Nei ricoveri ospedalieri notiamo una tendenza all’aumento e soprattutto c’è un incremento per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e questa situazione giustifica l’adozione di interventi più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite".

Vietati quindi, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni: gli unici permessi saranno quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune. Dovranno inoltre restare chiusi i bar e i ristoranti 7 giorni su 7: l’asporto è consentito fino alle ore 22 (per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni). Confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute), la chiusura dei musei e dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.