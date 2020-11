Approvati oggi in consiglio comunale due emendamenti tesi alla tutela del nosocomio. Assente in aula Guido Bertolaso, che tornerà a Spoleto all'inizio della prossima settimana

Il consiglio comunale si stringe ancor di più intorno all’ospedale cittadino. Nella seduta di oggi sono stati infatti approvati all’unanimità due emendamenti che impegnano il sindaco Umberto de Augustinis “a compiere tutti gli atti” ritenuti necessari per arrivare alla “definizione, prima della stesura del Piano sanitario regionale, delle sinergie tra gli ospedali di Foligno e Spoleto secondo il documento a suo tempo approvato proprio dal consiglio comunale”.

Il primo cittadino, inoltre, dovrà sollecitare la Regione ad “iniziare proprio dal San Matteo la fase di deflusso nel momento in cui l’emergenza epidemica verrà a cessare, recuperando quindi subito spazi utili per il celere ripristino dei servizi e dei reparti soppressi, con in primis il Pronto Soccorso”.

I due emendamenti vanno ad integrare e a potenziare la mozione predisposta dalla conferenza dei Capigruppo. Tutti gli esponenti dei gruppi di opposizione e di maggioranza, soddisfatti per il risultato raggiunto, hanno rimarcato l’importanza di mantenere alta la guarda sulla questione e continuare a tutelare il nosocomio. Assente in aula Guido Bertolaso, il quale ha comunque fatto pervenire al presidente del consiglio Sandro Cretoni un messaggio in cui ha spiegato che verrà a Spoleto “all’inizio della prossima settimana perché attualmente occupato nelle Marche”.