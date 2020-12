'Non sfugga a un confronto trasparente con la sua città. Risposte fornite sono evasive'

Riceviamo e pubblichiamo la replica del Pd all’intervento del presidente del Consiglio d'amministrazione di Vuscom Valentina Jezze Sabatini:

"Così (è se vi pare) come nella novella di Pirandello, la Presidente Sabatini cita l’inconoscibilità del reale, di cui ognuno può dare una propria interpretazione che può non coincidere con quella degli altri. La verità assoluta, esista o meno, è cosa tantomeno irrilevante. “Dice tutto ed il contrario di tutto” per rispondere in maniera evasiva alle domande poste dal Partito Democratico di Spoleto tramite il proprio capogruppo in Consiglio comunale.

Vale la pena, senza ulteriori commenti, ricordare alla Presidente della Vus com, l’art 35 del Dgl.165/01 “Reclutamento personale” che testualmente cita:

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

il terzo comma cita 3.

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche…..

Il Pd attraverso il suo capogruppo, d’intesa con i propri consiglieri comunali, ha chiesto maggiore trasparenza, soprattutto in questa situazione particolare. Il PD è assolutamente favorevole alle assunzioni e nel caso di specie invitiamo la Presidente della Vus com a completare la pianta organica dell’azienda con l’assunzione, ad esempio, di un esperto informatico, visto che la maggior parte delle attività vengono svolte in service, e anche ad una definitiva sistemazione di tutti quegli operatori di back office e front office che stanno comunque garantendo l’attività di sviluppo dell’azienda.

La Presidente Vus com ci conferma, senza smentita, che i costi di 200.000 euro per le due consulenze attivate sono presenti. Non le piace che vengano attribuite a scelte del Cda attuale, giustificandosi che il pensionamento di un Dirigente copre queste spese. Per il Pd si tratta di un’affermazione scorretta. Infatti il pensionamento del Dirigente ha costo annuo di 120.000 euro lordi. Se la matematica non è un’opinione quindi l’operazione è costata almeno 80.000 euro in più del previsto. Da cui si deduce che per far tornare i conti si doveva attivare una singola consulenza, invece di due.

Riteniamo inoltre che la scelta dei membri del Cda da parte dei Soci abbia già nell’ambito dell’organico aziendale delle professionalità qualificate, che potevano ampiamente compensare il pensionamento del Dirigente, senza far ricorso alle consulenze sopra citate, assumendosi le responsabilità che quel ruolo di Amministratore impone

Accogliamo con soddisfazione la comunicazione che tali consulenze avviate il 30 ottobre, cesseranno il 31 dicembre perché evidentemente le nostre interrogazioni, fatte precedentemente, sono servite a far propendere il Cda verso questa decisione.

Siamo soddisfatti anche di sapere che, rispetto alla questione dell’eventuale affidamento per la comunicazione di 1.000.000 di euro ad una società di Milano, ci affermate che: “..ci si è limitati ad alcuni ragionamenti teorici su possibili scenari futuri…” e che il Cda alla fine non ha approvato l’atto.

I Consiglieri del Pd nel loro ruolo di controllo, essendo all’opposizione, hanno chiesto la documentazione della procedura improntata interpretando in maniera corretta il ruolo che ci è stato affidato dai cittadini, non pensiamo assolutamente che abbiamo leso la Maestà di alcuno, nel fare questo.

E veniamo alla questione dell’inapplicabilità del codice degli appalti, per Vus com essendo settore speciale.

Il Partito Democratico, non ha chiesto nulla su questa cosa, prende atto di questa informazione, ovvero della possibilità di affidare gli appalti senza gara. Ma, ci chiediamo, è legittimo che una società di proprietà pubblica debba sempre ricorrere ad un affidamento diretto o piuttosto avviare metodi di selezione nel rispetto delle elementari regole di buon senso e di corretta concorrenza tra fornitori e aziende esecutrici di lavori?

La questione dell’Unblunding funzionale è molto chiara, ovvero la Vus spa è preposta alla rete gas e alla sua distribuzione, mentre Vus com alla commercializzazione. Ma essendo la società Vus com sottoposta a Direzione e Controllo di Vus spa , che ne è proprietaria, pensa veramente la Presidente Sabatini di poter decidere in completa autonomia su scelte strategiche che incidono profondamente sulla mission dell’azienda e senza un reale confronto, che nel caso del Comune di Spoleto rappresenta il 28% del capitale sociale, e che, se vogliamo dirla tutta, alla fine l’ha anche proposta e nominata?

Ci auguriamo che l’invito che abbiamo fatto a venire a confrontarsi in commissione consiliare venga accolto, concludendo ancora con Pirandello “Il treno ha fischiato”, il soggetto nella novella si scoprì alla fine che non era pazzo e che la sua reazione era determinata da una situazione diventata ormai insostenibile, ritorniamo alla normalità nelle sedi istituzionali".