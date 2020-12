Le riflessioni di Camillo Coccia, ristoratore nursino, sul nuovo piano dell'arredo urbano

Caro Direttore,

Un collaudato escamotage, usato da chi ha compiti di governo o amministrazione politica, quando si ha difficoltà nell’affrontare il quotidiano, o si hanno problemi personali irrisolti, consiste nell’uscire dall’ordinario e cercare di distrarre e stupire con lo straordinario. Con questa tecnica, si ottiene il risultato di sollevare inevitabili critiche, che comunque ricompattano il fronte interno, facendo rientrare nei ranghi anche i perplessi, per poi, successivamente, fare sfoggio di personalità e potere. Per la tempistica e le modalità, tra l’altro, mi sembra che rientri in quest’ottica l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Norcia, del nuovo piano per l’arredo urbano. Questo non solo prevede un faraonico tunnel lungo tutto Corso Sertorio, ma anche il contemporaneo adeguamento all’opera, di tutte le strutture private su suolo pubblico, delle attività di somministrazione della cittadina. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico dei dehors concepiti (così li chiamano), di cui conosco poco i particolari, mi limito, per ora, a dire che obbligare a spendere soldi, per il ritorno alle coperture in telo, per le attività di ristorazione, non garantisce un servizio efficace, durante il solleone o in caso di pioggia. Poi soprattutto, l’obbligo di usare strutture modulari lungo le vie di ampiezza irregolare, potrebbe portare alla destabilizzante riduzione di tavoli e quindi in definitiva, di posti di lavoro. E questo non mi sembra un aspetto secondario, in una cittadina dove si vive in mezzo alla polvere e si ha un’infinità di problemi. Dove non si riesce a difendere ogni tipo di servizio pubblico, per primo quello sanitario e con la comunità effettiva, smembrata e disunita. E soprattutto, con l’angoscioso interrogativo di non sapere se e quando una componente fondamentale dell’economia del territorio, ovvero il turismo, tornerà ad essere competitiva. Ma mi piace condividere con te, caro Direttore, un paio di riflessioni.

La prima è quella che l’operazione mi fa tornare in mente Marco D’Annunzio, un commerciante di Norcia scomparso, ideatore della Boutique del Pecoraro. Sulle sue tecniche di vendita si poteva senz’altro obiettare qualcosa, ma sulla sua conoscenza del marketing bisognava solo inchinarsi. Quando, dentro la sua rustica bottega, qualcuno si azzardava a mettere in fila i prodotti, lui arrivava deciso e rimetteva tutto in disordine. Ma era un efficace, quanto redditizio, disordine organizzato, che non rinnegava mai la sua anima ed essenza. Questo è quello che si richiede a chi vende non solo cojoni di mulo, ma sensazioni e cultura di appartenenza, secondo storia e tradizione, che prevede legno, ferro, pietra e soprattutto una creativa diversità che incuriosisce, affascina e rende unici. Immagino cosa avrebbe detto Marco a chi, adesso, vuole tutto uguale. Tutti con la stessa divisa, tutto modulare e standardizzato. Tutto tristemente e monotonamente freddo, con un ordine che toglie la caratterizzazione degli ambienti, rendendoli noiosi ed assimilabili alle dozzinali e ripetitive fiere organizzate in tutta Italia. Vista una, viste tutte. E’ vero che gambali e "bracaluni" appartengono al passato, ma sostituire la nostra naturale rusticità con un imposto ordine radical chic non sembra un’azzeccata operazione di marketing e, anzi, mi fa pensare all’illuminante adagio che recita: “L’ordine è la virtù dei mediocri”. E poi si è sempre rimasti nelle norme anche senza divisa: dopo il gioco di sponda con la Sovraintendenza, ci mancavano solo gli svizzeri.

L’altra riflessione riguarda il fatto che abbiamo appreso della decisione del Consiglio Comunale tramite i comunicati ufficiali su giornali e social. Un copione efficace prevedeva, almeno, che si organizzassero delle riunioni di presentazione fintamente democratiche, dove i farisei, ben imbeccati, chiedevano la liberazione di Barabba e la crocefissione di Gesù. Ora, neppure più quelle. Tenuto conto che gli operatori che ho sentito non ne sapevano nulla, così come la gran parte dei cittadini, la domanda retorica che si ripropone è sempre la stessa: “Ma quali sono quelle poche anime elette che decidono per tutti noi e che riescono a fare esprimere, senza effettivi confronti, il Consiglio Comunale?”.

Poi la cosa paradossale è che la maggioranza dell’amministrazione nursina è guidata da Forza Italia. Questo, sulla carta, dovrebbe essere un partito liberale, che concepisce il compito di governo, attuato da gente prestata alla politica, come la pianificazione e l’erogazione di servizi, lasciando alle “partite iva”, nella loro diversità, il compito di operare, creare e crescere, nelle libertà garantite. Qui siamo all’esatto contrario. I servizi spariscono sempre più e c’è chi fa il fenomeno con i soldi pubblici. Il Pubblico diventa strumentale imprenditore, garantendo solo qualche socio, ed usa la burocrazia come atto di forza e sfoggio di potere. Il vero confronto politico sono anni ed anni che non esiste più. In generale, chi non sa recitare, o non ha secondi fini, è meglio che non si approcci alla cosa pubblica: nella migliore delle ipotesi è una perdita di tempo, nella peggiore è molto pericoloso. Resta solo una legittima autodifesa del singolo, da un sistema che non permette alternative e che delega, ai creati e controllabili professionisti della burocratica politica, la difesa di particolari interessi. A presto Direttore.

Camillo Coccia - Operatore/Ristoratore