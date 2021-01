Bilanci e prospettive a distanza di quasi un anno dal crollo del marzo 2020

Dopo il crollo di marzo 2020 l’indice FTSE Mib è riuscito a recuperare parte delle perdite, riportandosi alla fine dell’anno al di sopra dei 22 mila punti, dopo aver toccato una soglia inferiore ai 15 mila punti. Il principale listino di Piazza Affari ha fatto registrare un recupero lento ma costante nella seconda parte dello scorso anno, una prestazione che fa ben sperare gli analisti con stime positive per l’andamento 2021 di Borsa Italiana.

La situazione di incertezza rende comunque difficili le previsioni a medio termine, con tantissimi aspetti che possono influenzare l’andamento del mercato azionario italiano. Importanti banche come Credit Suisse e Generali, infatti, indicano come si prospetti un nuovo mondo all’orizzonte, con l’addio ai vecchi equilibri del passato e la definizione di uno scenario completamente inedito.

Tra gli aspetti da considerare per pianificare gli investimenti in Borsa ci sono alcuni fattori principali, tra cui il processo della Brexit e le sue conseguenze dell’economia UE, la guerra a distanza tra Stati Uniti e Cina, oltre ovviamente ai risultati del programma europeo di vaccinazione contro il Covid-19. Da non sottovalutare sono anche le politiche monetarie della BCE e il cambio euro/dollaro, con la necessità per i trader di operare con prudenza e puntare sulla sostenibilità degli investimenti.

Come scegliere le azioni nella Borsa di Milano

I trend da considerare per investire in Borsa Italiana nel 2021

Dopo un anno caratterizzato dagli effetti della pandemia di coronavirus, il nostro Paese si sta preparando al possibile rilancio dell’economia UE previsto per il secondo semestre del 2021, un’occasione da non perdere per le nostre aziende. L’Unione Europea sosterrà le imprese attraverso il programma del Recovery Fund, un piano di finanziamenti cruciale per la ripartenza economica del continente.

In particolare, i fondi saranno destinati ad alcuni settori strategici, tra cui la trasformazione digitale, l’economia verde e i servizi alle persone, soprattutto per quanto riguarda il sostegno della popolazione anziana messa a dura prova dalle conseguenze del coronavirus. Alcune imprese potranno ottenere grossi vantaggi dalle risorse europee, trainando la rivoluzione digitale con l’innovazione tecnologica e la decarbonizzazione con la creazione di nuovi business legati alla cultura green.

L’Italia è senza dubbio indietro in questi campi, con potenzialità enormi per le aziende italiane impegnate in questi ambiti, dallo sviluppo di tecnologie pulite al potenziamento del modello e-commerce. Allo stesso tempo le politiche monetarie della BCE continueranno a mantenere bassi i rendimenti dei titoli di Stato nel 2021, come conseguenza diretta dei programmi di quantitative easing, favorendo l’aumento degli investimenti all’interno del mercato azionario.

Tra i fattori da tenere in conto per le analisi tecniche ci sono i dati sull’inflazione, il tasso di disoccupazione, i consumi e naturalmente i progressi dovuti alla vaccinazione della popolazione. Da non sottovalutare invece è l’importanza della diversificazione degli investimenti, con interventi accurati di risk management e attività periodiche di money management per evitare squilibri nel portafoglio, proteggendosi con particolare attenzione contro i rischi di eventuali crisi e ulteriori ondate dei contagi.