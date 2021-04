Nota congiunta di confederali e autonomi: 'L'ente ha messo le mani nelle tasche dei dipendenti per far fronte alla pandemia'. Annunciate azioni legali

Almeno su una cosa la Regione Umbria ha avuto successo: mettere d’accordo tutte le sigle sindacali, le confederali Cgil-Cisl e Uil più due autonome, Fials e Nursing Up. Le quali, lo scorso 31 marzo, hanno diffidato le aziende sanitarie regionali “a non utilizzare ulteriormente i fondi contrattuali aziendali per la gestione dei servizi Covid”.

Non è uno scherzo. E’ realtà. L’emergenza Covid-19, per il momento, la stanno pagando i dipendenti del servizio sanitario regionale, mentre la Regione rinvia ormai da mesi e mesi l’incontro con i sindacati.

Come si legge nella diffida scritta, indirizzata alle Aziende e all’assessore regionale Coletto, durante un incontro tenutosi il 24 marzo scorso i sindacati hanno appreso “che le Aziende sanitarie regionali hanno utilizzato parte dei fondi contrattuali aziendali per la gestione dei servizi Covid, senza alcun coinvolgimento né informativa alla parte sindacale”. Il che, da solo, rappresenterebbe un atto gravissimo, in quanto la Regione avrebbe attinto a piene mani dalle risorse economiche contrattuali dei dipendenti medici e paramedici per far fronte alle esigenze dovute alla pandemia da Covid-19.

“Non solo è stato chiesto uno sforzo eccezionale al personale – scrivono i sindacati – ma le Aziende hanno di fatto messo le mani in tasca al personale facendogli pagare la gestione dell’emergenza. Tutto ciò è inaccettabile”. E lo è ancor di più se si considera che da mesi, ormai, i rappresentanti dei lavoratori non si incontrano con la parte datoriale, vale a dire la Regione. Da qui la decisione di diffidare l’ente, in attesa di ulteriori azioni anche legali.

“Le scriventi – concludono le cinque sigle - riservandosi ogni azione a tutela dei lavoratori e delle prerogative sindacali, DIFFIDANO le Aziende sanitarie regionali umbre a non utilizzare ulteriormente i fondi contrattuali aziendali per la gestione dei servizi Covid e CHIEDONO di ricevere urgentemente un’informativa sulla consistenza dei fondi e sull’utilizzo in dettaglio fatto”.

Inutile sottolineare il fermento in atto fra operatori medici e paramedici, che potrebbero anche decidere di dar vita ad azioni importanti che andrebbero ad incidere su di un servizio già precario, o meglio, precarizzato, come quello della sanità pubblica in Umbria. Rimane assurdo che una regione così piccola, con pochi abitanti come quella gestita dalla giunta Tesei, possieda due Aziende sanitarie e altrettante Aziende ospedaliere rispetto all’unica Usl di Marche e Toscana, si rifiuti di ragionare con il sindacato rinviando di continuo gli incontri che avrebbero un significato sia economico sia organizzativo e, per di più, abbia attinto ai fondi contrattuali dei propri dipendenti per “gestire” il Covid-19.

Ma i dipendenti del sistema sanitario regionale sono circa 20 mila: difficile credere che la “tattica del muro di gomma” possa reggere ancora a lungo.