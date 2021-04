Riapertura in vista (seppur con limitazioni) per bar, ristoranti, cinema e teatri. Riparte anche il calcetto. Nuova ordinanza della Regione: 'Scuole superiori in presenza al 70 per cento'

L'Umbria da lunedì 26 aprile entrerà ufficialmente in zona gialla. L'elenco comprende anche Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana e Veneto. In arancione ci sono Puglia, Valle d’Aosta, la Sicilia , Calabria e Basilicata mentre in rosso rimarrà solo la Sardegna. È quanto emerso oggi, nel corso dell'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia.

Sì agli spostamenti Dal 26 aprile, quindi, è ammesso lo spostamento tra regioni gialle. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti quelli verso le regioni e le province autonome ancora in zona arancione o zona rossa.

Riaprono i ristoranti Potranno riaprire le attività dei servizi di ristorazione “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati".

Le misure per il mondo culturale Per quanto riguarda il mondo della cultura, “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida”.

Via al calcetto È inoltre consentito "lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto", tra cui il calcetto. Dal 15 maggio torneranno a disposizione del pubblico le piscine all’aperto e, dal primo giugno, le palestre.

La nuova ordinanza Tesei Nel frattempo, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - con riferimento al Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021 di cui si applicano i contenuti - ha emesso una nuova ordinanza nella quale si stabilisce tra l’altro che a decorrere dal 26 aprile e fino al 9 giugno 2021 in tutto il territorio regionale le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, saranno svolte in presenza nella misura del 70 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni sono valide anche per gli studenti iscritti all’anno formativo 2020/2021 dei corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.

Sempre dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, in tutto il territorio regionale, fatte salve le specifiche disposizioni del D.L. n. 52, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria possono essere svolti in presenza nella misura massima del 70 per cento degli iscritti. E’ consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado per gli studenti che parteciperanno alle prove Invalsi.