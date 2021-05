L'annuncio del presidente del Popolo della Famiglia Adinolfi: 'Conosciamo bene la sua esperienza e la sua tenacia'. La risposta, da parte del diretto interessato, in arrivo nei prossimi giorni

Nel fine settimana Rosario Murro ha incontrato a Roma Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, per esaminare la situazione politica della città di Spoleto e programmare le iniziative in vista delle prossime elezioni amministrative di ottobre per un Comune “oggi commissariato, nonostante le difficoltà economiche e sociali che la pandemia ha ampiamente esasperato”.

“Conosciamo l’esperienza di Rosario Murro e la sua tenacia nell’assicurare una presenza costante nel territorio, offrendo sempre vicinanza e soluzioni a tutti coloro che hanno segnalato alla politica problemi e difficoltà. Per questo a nome di tutta la dirigenza nazionale del Popolo della Famiglia gli ho chiesto di candidarsi a sindaco di Spoleto”, ha dichiarato Adinolfi.

Murro, accompagnato da Saimir Zmali, Coordinatore regionale Umbria del Popolo della Famiglia, confermando la sua personale disponibilità a lavorare per il bene di Spoleto e dei suoi cittadini, ha chiesto alcuni giorni di tempo per rispondere alla richiesta.