A 93 anni si è spenta questa mattina Lidia Spitella. Il rsaluto del nipote Federico

Spoleto piange la scomparsa di Lidia Spitella (93 anni), già vedova Mariani.

Lidia nasce in una famiglia di San Martino in Trignano nel 1928. Il padre lavorava allo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre per la difesa a Baiano, ed è proprio lì che Lidia cresce insieme al fratello Ilo.

A Spoleto incontra l’unico grande, immenso amore della sua vita: l’imprenditore edile Alberto Mariani originario di Ancona. Negli anni Sessanta dà alla luce Antonella ed Alessandra.

L’immensa solarità che la caratterizzava sempre con lo splendido sorriso sulle labbra nascondeva la forza d’animo di una donna di polso. Con le sue battute raffinate poteva mettere d’accordo chiunque. Curata in ogni aspetto, sempre elegante e con grande senso della famiglia e del matrimonio.

Una storia d’amore di altri tempi davvero, quella con il suo Alberto: dietro un grande uomo così c’era lei, grandissima donna. Attenta ai bisogni della comunità e promotrice, nei suoi salotti, della intellettualità italiana che arrivava per il grande Festival dei Due Mondi cui il marito dedicava cure, animo e corpo, tanto da calare personalmente con le sue gru il Teodelapio, che ancora oggi è lì davanti alla stazione, simbolo di quegli anni Sessanta e Settanta durante i quali Spoleto era davvero al centro del mondo dell’arte e del pensiero. Lidia e Alberto, come noto, erano grandi amici del Maestro Gian Carlo Menotti, padre e ideatore del Festival.

Lidia è stata amata da tutti i suoi cari e in particolare dai suoi tre nipoti, Olimpia, Stefano e Federico, di cui sempre andava molto fiera al bar Canasta di piazza della Libertà, dove era solita intrattenersi con i suoi amici artisti come il pittore Giuseppe De Gregorio.

Si è spenta serena nel sonno, circondata dalle sue amate figlie che l’hanno sostenuta ogni giorno fino a questa mattina.

Le esequie si svolgeranno domani (5 giugno) pomeriggio nel cimitero di Morro.