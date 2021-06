'Raccolto compromesso, ma aiutateci a mantenere vive le arnie fino al 2022'

Sono il bioindicatore per eccellenza della Terra, dalla loro esistenza dipende il futuro stesso del pianeta e dell’umanità. Alle api spetta il compito di impollinare il grano e le altre colture, garantendo continuità al ciclo della vita. Ma se il clima impazzisce e le api muoiono, la vita come la si conosce oggi sparirà nel giro di 30 anni al massimo. Non lo dicono animalisti integralisti, lo dice la scienza. Ecco perché, a maggior ragione, gli eventi climatici che hanno caratterizzato l’inizio di aprile e la metà di maggio devono essere presi in considerazione con la massima cautela. Perché attorno al “mondo api” ruota tutta una filiera economica, un pezzo di agricoltura – l’apicoltura, appunto – che è prima di tutto passione e poi, al limite, guadagno.

Bene lo sanno gli apicoltori spoletini, cui la gelata tra il 7 e l’8 aprile scorso ha messo a dura prova le arnie possedute, falciando la fioritura primaverile in corso e provocando la morte di intere famiglie di api, con il conseguente azzeramento della produzione per l’intera stagione. “Il gelo ha tolto il nutrimento alle nostre operaie – racconta uno degli imprenditori agricoli contattati da Spoletonline – provocandone il deperimento e la morte. Abbiamo perso circa il 15% delle api, qualcuno è stato un po’ più fortunato, altri meno”.

“Per salvare le arnie siamo ricorsi allo sciroppo di glucosio e altra alimentazione artificiale – spiega un suo collega – con spese che ci siamo accollati pur di aiutare le colonie e, soprattutto, consapevoli del fatto che per quest’anno di miele se ne parlerà ben poco e a caro prezzo”.

Come se ciò non bastasse, a metà maggio – quando stava per ripartire una nuova fioritura – il vento e la pioggia tropicale hanno fermato di nuovo il processo e bloccato le api nelle arnie. “E’ una situazione drammatica che ha portato alla morte tantissimi alveari – spiega Enzo Alleori dell’Apicoltura Vallerosa – a cui si vanno ad aggiungere le numerose perdite che contiamo, ogni anno, a causa di malattie di ogni genere e animali concorrenti. Per questo ho scritto al ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli chiedendo un aiuto a noi allevatori-produttori, che stiamo cercando di far sopravvivere le api fino al prossimo anno, in attesa che possano riprendere il naturale ciclo biologico”.

Alleori, nella sua lettera, chiede “a nome degli apicoltori dello spoletino e non solo” che il Ministero valuti l’opportunità di concedere ristori, contributi e aiuti al settore al fine di sostenere le spese “per la sopravvivenza delle api” e, per esteso, delle attività umane che ruotano attorno alle simpatiche e utilissime mellifere. Del resto, tutte le arnie in uso agli apicoltori sono iscritte e censite nell’apposita banca dati apistica, il che renderebbe estremamente semplice verificare la natura effettiva dei danni subiti a causa delle avversità atmosferiche, ormai sempre più frequenti anche in Italia.