Il Maestro Antonio Moccia difende la scelta di Casellati e rilancia: 'Per dare nuova linfa alla manifestazione occorre pensarla come veicolo occupazionale e smettere di comprare pacchetti già pronti'

Noto che attorno allo stato di crisi del Festival dei due Mondi, le parole dei molti corrono più del pensiero, mentre sui veri problemi che incombono sul futuro della manifestazione, occorrerebbe di più mettersi in ascolto, limitandosi ad affinare la conoscenza e il pensiero e trasmetterli poi, con delicatezza dei messaggi ed eleganza delle azioni.

Operare un attacco politico nei confronti di un giovane direttore di orchestra, solo perché si chiama Alvise Casellati, non avendo una chiara consapevolezza del vero stato di crisi, non mi sembra una cosa seria.

Il maestro Alvise Casellati si è già reso protagonista presso sedi molto più importanti in questo momento del Festival dei due Mondi, ottenendo ottimi riscontri da parte di pubblico e critica. Tra questi, tanto per citarne alcuni, il Teatro La Fenice di Venezia e molti altri ancora.

Inoltre, l’attacco dissacratorio operato nei confronti dell’ex assessore alla Cultura e mecenate importante del Festival, nonché ex-collaboratrice della Presidente del Senato Casellati, signora Ada Spadoni Urbani, mi pare che abbia più un significato politico, visto che siamo in prossimità delle elezioni amministrative della città di Spoleto.

Le vere origini della crisi del Festival dei Due Mondi risalgono agli accordi trasversali operati da tutte le amministrazioni che si sono succedute alla guida della città di Spoleto, successivamente alla dipartita di Gian Carlo Menotti, il quale non aveva mai consentito che la politica subentrasse lottizzando la gestione del Festival.

Suggerirei a qualche persona di evitare affermazioni tanto impegnative promettendo di operare sull’indirizzo futuro della manifestazione seguendo il solco tracciato dal Maestro Gian Carlo Menotti, in quanto egli è stato un personaggio che rimarrà negli annali di storia per il fatto che ha dimostrato di essere stato il primo ed insuperabile anticipatore dei tempi della globalizzazione, delle scelte di partenariato e dei grandi scambi culturali tra Spoleto, America ed Australia.

Menotti è stato colui che ha creato grandi ricchezze per la città di Spoleto, attraverso il turismo, coadiuvato da un’arte vivificante che tutto il mondo ha apprezzato e ci ha invidiato. Ai suoi tempi per uno straniero venire ad assistere al Festival dei Due Mondi significava piacere, sogno, nostalgia, ma soprattutto arte, cultura e grande musica.

Per tali motivi migliaia di stranieri, soprattutto americani, in quel periodo, scelsero di venire a vivere a Spoleto pensandola come amena dimora di pace e di cultura, creando così anche grande ricchezza nell’edilizia privata.

Tutto questo potrebbe essere nuovamente realizzato ma in una dimensione globalizzata e all’interno di un processo di profonda trasformazione della manifestazione, pensando che non si possono impegnare cifre importanti per il futuro senza prima pensare alla crisi occupazionale in essere e soprattutto della città di Spoleto.

E quindi, da subito, bisogna pensare ad una riconversione del Festival smettendola di acquistare pacchetti già confezionati che sottraggono solo ricchezze e che non producono alcun beneficio alle attività e allo sviluppo della città e del territorio.