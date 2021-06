Si è chiusa ieri la SpoletoNorcia Gravel con circa 500 partecipanti. Due giorni di in sella alla bici con partenza a Scheggino alla scoperta della bassa Valnerina, passando per la Cascata delle Marmore, fino ad arrivare al lago di Piediluco. Sempre di più l’Umbria si sta attestando terra di ciclismo di cui si parla a livello nazionale. Un luogo prediletto per coloro che desiderano scoprire nuovi luoghi, in un contesto naturale stupefacente, senza trascurare la possibilità di vivere un’esperienza enogastronomica tra le più autentiche.

Ormai arrivata alla terza edizione, la manifestazione gravel de La SpoletoNorcia, è diventata un evento che richiama bikers da tutta Italia. Il 19 e il 20 di giugno la preziosa Valnerina, ha visto arrivare amanti della bici soprattutto dalla Toscana e dalla Romagna, aree della nostra penisola dove il fenomeno gravel è piu radicato. Possiamo quindi dire che, dopo la favolosa riuscita di questa edizione, La SpoletoNorcia Gravel non è più quell’evento “start up”, fratello minore de La SpoletoNorcia in MTB. L’accogliente e suggestiva piazza della bella Scheggino, si è popolata per l’occasione di espositori del mondo bike tra i più noti del settore e l’entusiasmo dei bikers è rimbalzato in rete attraverso la di usione capillare sui canali social.

La pedalata è stata l’occasione per far conoscere a tanti appassionati i meravigliosi luoghi dell’Umbria fungendo da ampli catore per le attività di turismo outdoor, sempre più importanti per la nostra economia del turismo. I partecipanti hanno potuto percorrere un circuito tra storia e natura. Tra i luoghi, la stupenda Abbazia di San Pietro in Valle, la Cascata delle Marmore e location meno conosciute, ma assolutamente da non perdere, come il Cartello di Ancaiano.

La Regione Umbria sta attivando delle politiche molto efficaci per la promozione del cicloturismo e punta ad un’amplificazione delle potenzialità di questo settore. Presente ieri durante la partenza, l’assessore Enrico Melasecche Germini, che ha posto l’accento sull’importanza della salvaguardia delle nostre bellezze paesaggistiche e storiche e della promozione di questa tipologia di manifestazioni, in grado di dare lustro alla nostra regione.

La SpoletoNorcia Gravel si è quindi attestato evento trainante per la rinascita del territorio della Valnerina, apripista di una nuova formula di vivere il territorio, è stato sicuramente un grande successo che tende la mano alla grande sorella, “La SpoletoNorcia in mtb”, che si svolgerà a Spoleto il 3-4-5 settembre.