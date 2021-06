Promosso un primo incontro insieme al coordinatore di 'Civici per Spoleto' Angelini Paroli al fine di iniziare a programmare le prossime mosse

La lista civica "SpoletoSi", che ha aderito alla compagine regionale "Civici Per" organizzata dal consigliere regionale Andrea Fora, ha avuto un primo incontro e ha riunito a Monteluco un gruppo di amici e sostenitori. All'iniziativa ha preso parte anche Giovanni Angelini Paroli che è il coordinatore di "Civici per Spoleto" che, nel suo intervento, ha sottolineato il valore della iniziativa promossa da Maurizio Hanke che ha voluto mettere attorno ad un tavolo vecchi e nuovi sostenitori della iniziativa civica spoletina in vista delle elezioni amministrative del prossimo ottobre.

Si andrà - ha detto Angelini Paroli - verso un accordo tra molteplici formazioni civiche e anche qualche gruppo politico (Azione e Italia Viva) per formare un forte cartello elettorale molto coeso, autonomo e determinato nel voler dare a Spoleto una nuova amministrazione in grado di avviare a soluzione i gravi problemi nei quali si trova la città dopo il terremoto, la pandemia e la recentissima crisi politica che ha portato al collasso la Giunta De augustinis.

I molti interventi che si sono succeduti dopo il saluto di Hanke e la introduzione di Angelini Paroli, hanno rimarcato la necessità che si dia al più presto un forte segnale alla città che attende una iniziativa di questo tipo per poter sperare di ridare una speranza ai giovani e anche ai meno giovani per una ripresa dell'economia, della occupazione e poter far recuperare alla città il ruolo che le compete in ambito regionale.