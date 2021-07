In Umbria sono solo 10 i Comuni che hanno meritato il prestigioso riconoscimento. La presentazione è avvenuta ieri alla presenza del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia

Il Touring Club conferma a Vallo di Nera la Bandiera Arancione per il triennio 2021-2023. In Umbria, come spiega il Comune su Facebook, sono 10 i Comuni che hanno meritato il prestigioso riconoscimento. Insieme a Vallo di Nera ci sono Bevagna, Città della Pieve, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Panicale, Norcia, Spello e Trevi.

In Italia solo 262 candidature hanno superato la selezione. La presentazione è avvenuta ieri alla presenza del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia, del presidente del Touring club Franco Iseppi, della responsabile delle Bandiere Isabella Fredighetti, di Fulvio Gazzola presidente dell'associazione Bandiere arancioni, degli assessori al turismo delle regioni Piemonte, Abruzzo e del Lazio.

(Nella foto il torrione della cinta muraria di Vallo di Nera con la nuova bandiera. Immagine scelta dal Touring per pubblicizzare il riconoscimento)