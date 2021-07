Il celebre divulgatore scientifico è stato a Spoleto per girare una puntata del suo programma 'Meraviglie'. Lo staff dello Sperimentale gli ha presentato le prossime iniziative, tra cui il concerto in programma oggi (22) a Villa Redenta

In occasione delle riprese del programma Rai “Meraviglie - La penisola dei tesori”, il celebre divulgatore scientifico e conduttore di numerosi programmi televisivi Alberto Angela sta soggiornando a Spoleto. Al termine della giornata di riprese, anche il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha avuto l’occasione di incontrare e presentare le proprie attività al celebre conduttore.

Lo staff dell’ufficio organizzazione del Teatro ha fornito tutto il materiale informativo sulla 75ma Stagione Lirica Sperimentale, le pubblicazioni in occasione dei 50 e 60 anni di attività del Teatro e una ricca documentazione sull’importante archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale, aperto e fruibile al pubblico su prenotazione telefonando al numero 327.2174453, e della nuova biblioteca OperaBiblio - già inserita nel sistema bibliotecario nazionale dell’Opac e nel circuito bibliotecario della Regione Umbria, con circa diecimila volumi in stato di catalogazione. Alberto Angela ha seguito con interesse il "racconto" dello Sperimentale e non ha escluso la possibilità di assistere ad uno degli spettacoli della prossima stagione lirica.

Nel frattempo, a Villa Redenta continua la masterclass con il maestro Marco Boemi e i preparativi per il concerto di domani sera “Tra tragedia e commedia”, che si terrà presso la sala Monterosso, alle ore 20.30. In programma brani e duetti tratti da Opere di Gaetano Donizetti, Franz Lehár, Pietro Mascagni, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi.

Il maestro Luca Spinosa accompagnerà al pianoforte i vincitori del Concorso “Comunità Europea” 2021 e 2021: Sara Cortolezzis (soprano), Oronzo D’Urso (tenore), Maria Stella Maurizi (soprano), Matteo Lorenzo Pietrapiana (basso-baritono), Elena Salvatori (soprano) e Andrea Vincenti (tenore).

Le giovani voci, inoltre, si esibiranno nei prossimi mesi in occasione della 75ma Stagione Lirica Sperimentale, che si terrà dal 6 agosto al 25 settembre a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria, e in diversi concerti tra Spoleto, la Valnerina e il Lazio. I biglietti della stagione in vendita sono in vendita presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 - Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

I concerti in collaborazione con il Comune di Spoleto si terranno presso l’Arena Collicola nel cortile dell’omonimo palazzo a Spoleto, dal 23 luglio al 18 agosto 2021 [23 e 31 luglio, ore 19.00; 3 e 13 agosto, ore 21.00; 18 agosto, ore 19.00]. Il concerto alle Cave di Riano si terrà il 26 luglio 2021, alle ore 21.00; mentre i concerti in Valnerina dal 29 luglio al 17 agosto 2021 [Cascia - 29 luglio ore, 21.00; Scheggino - 1° agosto, ore 21.00; Vallo di Nera - 17 agosto, ore 21.00]. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni dei concerti scrivere a biglietteria@tls-belli.it o chiamare il numero 338.8562727.

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la targa del presidente della Repubblica per i 75 anni di attività. Le attività 2021 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Todi e Terni.