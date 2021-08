Lo spettacolo 'Supereroi da commedia', della compagnia ' La Gru Ragazzi', in programma domenica a largo Caldarera

Dopo il successo registrato dalle “Storie di Toscana” della Compagnia Habanera Teatro di Pisa, torna a Sant’Anatolia di Narco il festival “Figuratevi … in Valnerina”, con un altro appuntamento sempre dedicato al teatro per i più piccoli.

Ad animare questa seconda domenica a Sant’Anatolia di Narco sarà lo spettacolo di burattini in baracca di e con Lorenzo Palmieri, messo in scena dalla compagnia La Gru Ragazzi. “Supereroi da commedia” è il titolo di uno spettacolo che sarà in grado di trasformare un gruppo di burattini in eroi.

Tutto ha inizio nella città di Puppet City, dopo la vita di tutti i burattini scorre tranquilla e serena. Almeno fino a quando un supercattivo irrompe in città con l’intento di distruggerla. Identificabile solo grazie al suo occhio bendato, un cappello a cilindro e una giacca viola, del nuovo arrivato non si conosce nulla, ad esclusione dei suoi intenti malevoli … tanto che viene soprannominato Mister X.

Il primo cittadino di Puppet City, il Sindaco Crunch, chiama quindi a raccolta tutti i supereroi per sconfiggere Mister X ma, ahimè! nessuno di loro si dimostra in grado di sconfiggere la malvagità del pericolosissimo nemico.

Sconfitti gli eroi, l’ultima e unica possibilità per salvare Puppet City è quella di affidarsi a un gruppo di burattini mascherati da supereroi, ma dalle capacità discutibili, come Arlecchino “Burattino Invisibile…ma non troppo”, Sandrone “Puzzette Soporifere”, Rugantino “Bastonatore Folle” e Mengone “Testa di Ferro”.

Riuscirà una inusuale quanto bizzarra “Armata Brancaleone” a scongiurare questa terribile minaccia?

Se volete scoprirlo, la compagnia La Gru Ragazzi vi aspetta domenica 8 agosto a Sant’Anatolia di Narco (largo Caldarera) alle 18:00: non sappiamo se i Supereroi da Commedia riusciranno a salvare la loro città, ma le risate saranno assicurate! L’appuntamento si svolgerà secondo i protocolli Covid-19 vigenti.

In base alle disposizioni contenute nel D.L. del 23 luglio 2021, per accedere allo spettacolo è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Tali disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuare a info@museodellacanapa.it. È necessaria la presenza di un genitore per i bambini fino a 8 anni.