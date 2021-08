La decisione annunciata in queste ore. 'Giovane professore ma già con un’esperienza amministrativa alle spalle, si tratta della figura ideale'

Riceviamo e pubblichiamo la nota con la quale Spoleto 2030 annuncia il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni comunali: Diego Catanossi

"Volete sapere come potrebbe essere Spoleto nei prossimi 10 anni? C’è poco da inventare: la potete immaginare osservando lo spopolamento del territorio (a causa del calo delle nascite e per la continua emigrazione dei giovani abbiamo perso più di 2000 abitanti in 10 anni); la potete immaginare osservando il calo degli studenti delle scuole ad ogni livello (circa 150 in meno in 10 anni); lo svuotamento dei volumi edilizi, sempre più difficilmente riconvertibili; la potete immaginare osservando la costante chiusura delle fabbriche e dei negozi, ma anche osservando il depauperamento dell’offerta culturale; osservando il calo dei servizi pubblici (compresi quelli sanitari).

Se percorrete un bosco appena distrutto da un incendio, o da una tempesta, vedrete che tra i grandi tronchi caduti a terra, carbonizzati, sradicati, ci sono gli arbusti verdi, i polloni degli alberi, i fiori, la vegetazione bassa, c’è quindi una foresta che ha resistito, la foresta sembra distrutta, ma in realtà la nuova foresta già sta crescendo più forte di prima.

Come sarà allora la Spoleto nei prossimi 10 anni? C’è poco da immaginare: ogni cittadino, ognuno di noi, sa nel proprio settore, secondo le proprie competenze, quali sono le scelte da compiere per far crescere la nuova città.

Ecco allora Spoleto2030. Dopo anni di politica stantia che ha soffocato nell’ombra la nuova Spoleto, passate le calamità del terremoto e della pandemia, è arrivato il momento che la Spoleto del futuro prenda il sopravvento.

L’assetto elettorale ad oggi delineato è complesso e ci induce a candidarci direttamente; non solo, ad oggi non troviamo coalizioni o progetti di città in cui poter esprimere con coerenza le nostre idee. Vogliamo quindi mettere in campo una proposta programmatica e un candidato sindaco che possa guidare il nostro percorso nella campagna elettorale ormai alle porte e soprattutto nei prossimi cinque anni.

Abbiamo individuato in Diego Catanossi, co-fondatore e portavoce di Spoleto 2030, giovane professore ma già con un’esperienza amministrativa alle spalle, la figura ideale per guidare tale percorso, affiancato da quella che sarà la squadra per il Consiglio Comunale e soprattutto dal lavoro continuo dei tavoli. Questi sono il luogo dove è nato e si sta sviluppando il nostro progetto, ne rimangono il motore programmatico e diventeranno strumento partecipativo, fulcro della nuova amministrazione".