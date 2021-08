Proseguono gli appuntamenti dell'estate nursina: sabato sul palcoscenico salirà David Mazzoni, finalista della celebre trasmissione Italia's Got Talent. Lunedì in arrivo l'attore romano Maurizio Mattioli

L’estate nursina e il cartellone degli eventi organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Norcia entra nel clou con gli eventi del week end di ferragosto. Domenica 15 agosto alle 21,30 farà tappa a Norcia Grandi con il suo tour 'Io in Blues'. La cantante toscana insieme ai suoi musicisti porterà sul palco un nuovo concerto con una scaletta di canzoni internazionali e italiane che spazia dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues, con canzoni ovviamente anche del suo repertorio in un arrangiamento in chiave rockblues.

Sabato 14, vigilia di Ferragosto, sarà la volta del tenore David Mazzoni, finalista della celebre trasmissione Italia's Got Talent che si esibirà in arie d'opera ma anche in re-interpretazioni in chiave tenorile di musica pop. Lunedì 16 poi sarà l'attore romano Maurizio Mattioli ad intrattenere il pubblico con lo spettacolo 'Appunti sull'anima', un racconto in musica e monologhi basato sull'opera di Franco Califano, accompagnato da sei musicisti.

“Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare un cartellone di eventi e iniziative per allietare le serate estive dei nostri concittadini, oriundi e di chiunque ha scelto Norcia per trascorrere le vacanze” dice l’assessore al Turismo, Giuseppina Perla. “Non era scontato nemmeno quest'anno organizzare gli eventi, in una condizione di emergenza pandemica seppur diverso dallo scorso anno, con la campagna vaccinale in corso, applicando tutte le regole imposte dalla normativa”.

“Colgo l'occasione – prosegue - per raccomandare ancora di rispettare le semplici regole che ormai conosciamo tutti: mantenere la distanza interpersonale e igienizzarsi le mani; inoltre si consiglia di indossare la mascherina, in particolare laddove si creino situazioni di assembramento, anche all'aperto. Mantenere alta l'attenzione è una buona pratica per poter passare un'estate in sicurezza. Buona estate a tutti”.