Doppia iniziativa per promuovere il territorio. La passeggiata partirà alle ore 9.30 da Forca Canapine verso i i pantani di Accumuli

Domenica 22 agosto, in Umbria, “I Tuoi Cammini” propone un trekking ai confini del Parco nazionale dei Monti Sibillini, da Forca Canapine di Norcia per il Monte Signori, fino ai Pantani di Accumoli, con al termine dell’escursione il concerto ad alta quota di Francesca Michielin in collaborazione con la rassegna "I Suoni Controvento".

Forca Canapine segna il confine del Parco nazionale dei Monti Sibillini dove l’Umbria lascia il passo alle Marche. È dal parcheggio del Rifugio Genziana che partirà alle ore 9.30, l’escursione accessibile ad escursionisti e famiglie, che dando le spalle al Monte Vettore, porterà in direzione del Monte Signori fino ai Pantani di Accumoli dove il cielo incontra la terra nei piccoli laghetti nascosti in una valletta immersa nel verde. I Pantani di Accumoli sono dei laghetti di origine glaciale posizionati al confine tra i Monti Sibillini ed i Monti della Laga, adagiati in una piccola vallata circondata da pascoli e paesaggi panoramici da togliere il fiato. Nel periodo estivo i Pantani di Accumoli rappresentano un vero paradiso della natura: tori, mucche e cavalli vivono allo stato brado e si recano nei pressi dei pantani per pascolare ed abbeverarsi. Le specie di erbe e fiori che accompagneranno la passeggiata sono delle più numerose tra cui splendide distese di orchidee spontanee.

Il trekking farà da collegamento per il concerto ad alta quota di Francesca Michielin “FEAT Fuori dagli Spazi Live” nell’ambito della Rassegna I Suoni Controvento (per informazioni sul concerto: https://suonicontrovento.it/event/francesca-michielin-fuori-dagli-spazi-live/).

Il trekking, guidato dalla guida escursionistica Alessio Sugoni, partirà da Forca Canapine alle ore 9.30 (incontro al parcheggio del Rifugio Genziana). Sono necessari scarponcini da trekking, bastoncini, acqua e creme protettive. Per maggiori informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 - ituoicammini@gmail.com - www.ituoicammini.com .

L’Associazione I tuoi Cammini, si occupa di organizzare escursioni e cammini cercando di essere un punto di riferimento per coloro che hanno la passione del camminare. I Tuoi Cammini propone escursioni per piccoli gruppi, scovando percorsi poco conosciuti, proponendo escursioni accessibili in luoghi poco frequentati, giacimenti di biodiversità vegetali ed animali, promuovendo un turismo slow, rispettoso degli habitat e della grande risorsa naturalistica di cui il territorio umbro è ricco. I Tuoi Cammini collabora con organizzazione ed eventi che insistono nel territorio regionale, facendo da trait d’union tra coloro che scelgono il turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistica, culturale ed enogastronomica del territorio regionale.

Questi i prossimi appuntamenti proposti:

Giovedì, 26 agosto – Assisi (Pg) ore 18.00 - Escursione con la luna piena sul Monte Subasio, Montagna Sacra, con un percorso ad anello da Fonte Bregno luogo cardine del pellegrinaggio sulla via di San Francesco, per arrivare al Sasso Piano e proseguire fino al Mortaro Grande da cui si discende per tornare a Fonte Bregno per un pic nic in notturna.

Domenica 29 agosto – Castelluccio di Norcia (Pg) ore 8.30 - Traversata ad anello del Piangrande da Castelluccio di Norcia fino al Monte Ventosola. Itinerario tra i più suggestivi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per le vedute sia sulla piana di Santa Scolastica che sul Pian Grande. Attraverso il Mal Passo si sale in quota e si traversa la dorsale in filo di cresta fino a tornare a Castelluccio.

Per informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 - ituoicammini@gmail.com - www.ituoicammini.com .