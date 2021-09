Suggerimenti per il calcolo della giusta portata che deve avere lo strumento migliore

Una temperatura piacevole all’interno di un ambiente familiare o di lavoro è una condizione necessaria per poter vivere meglio durante l’estate o nelle giornate caratterizzate da bassissime temperature. Uno strumento in grado di condizionare il clima è perfetto per rendere l’ambiente più confortevole, per questo motivo molte persone, ogni anno, sono alla ricerca del miglior preventivo per condizionatore.

In commercio ci sono numerosi prodotti di climatizzazione che soddisfano tutti i tipi di consumatori, tuttavia, è molto facile confondersi tra le varie marche e le numerose funzionalità che ogni anno si aggiungono agli strumenti. È dunque importante richiedere un preventivo per il condizionatore online che permetta di scegliere la giusta pompa di calore per la propria casa o per l’ufficio.

Preventivo condizionatore: ecco come scegliere quello giusto

Tra i fattori più importanti nella scelta di un condizionatore troviamo la classe energetica, sempre presente all’interno dei preventivi, perché permette di comprendere quanto andrà a incidere il funzionamento del climatizzatore sulla bolletta dell’energia elettrica.

La classe energetica più efficiente, oggi, è contrassegnata con le sigle A e B (che vanno a sostituire le vecchie classi A++ e A+++). Un climatizzatore contrassegnato con la sigla A, di ultima generazione, è caratterizzato dalla presenza della tecnologia inverter che permette all’apparecchio di mantenere costante la temperatura dell’ambiente, riducendo la potenza del condizionatore al minimo ed evitando gli sbalzi di temperatura.

Un altro fattore indicato sia sull’etichetta che sul preventivo è il grado di rumorosità del climatizzatore. Questo elemento è molto importante quando la pompa di calore è installata in camera da letto: la rumorosità è espressa in decibel e nei climatizzatori di ultima generazione è presente una tecnologia che riduce notevolmente il rumore, un fattore che può incidere molto sulla scelta finale d’acquisto.

Nel preventivo per condizionatore, assieme ai due fattori appena citati, nella descrizione del prodotto sono inseriti anche la presenza degli accessori, come il timer o il termostato digitale.

Come calcolare la giusta potenza del climatizzatore per la casa

Prima di acquistare un condizionatore, è importante capire in quale spazio andrà installato e quanti metri quadri dovrà raffreddare o riscaldare. Questo, in sede di preventivo per il condizionatore, permetterà di calcolare i BTU (la potenza).

Vi sono numerosi elementi che influiscono sulla temperatura interna di un’abitazione, tuttavia, grazie a specifici parametri è possibile calcolare la potenza media di un climatizzatore per i metri cubi di un ambiente. Generalmente, è possibile moltiplicare la metratura quadrata dell’ambiente per 300 o 350, ottenendo un calcolo approssimativo.

Ecco un piccolo esempio: per un salone di 20 mq, se si esegue il calcolo appena citato, il climatizzatore dovrebbe avere una potenza che varia dai 6.000 ai 7.000 BTU.

Calcolare in modo preciso la potenza di un climatizzatore non è semplice, per questo motivo è sempre consigliato rivolgersi ad un professionista che esegue tutti i calcoli per i clienti e li inserisce all’interno del preventivo per condizionatore. In questo modo, è possibile avere chiaro in mente quali sono le caratteristiche che deve avere un condizionatore capace di soddisfare tutte le esigenze.