Il segretario regionale di 'Cambiamo! con Toti' Tracchegiani interviene sull'argomento, spiegando quanto l'infrastruttura sia strategica per il territorio

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede finalmente, come priorità di esecuzione, il completamento della Superstrada Tre Valli Umbre per un importo di spesa di 82,5 milioni di euro definita come un’opera che rappresenta una necessità non più eludibile.

Il Comitato Superstrada Tre Valli, costituito nei primi anni novanta, che in questi anni si è battuto senza mai fermarsi, ha saputo percorrere iniziative di discussione, di convegni, pubblicazioni di articoli di stampa per informare la cittadinanza, mantenere vivo il problema e la partecipazione raccogliendo sempre nuove energie di mobilitazione nei territori interessati ritenendo questa un’opera fondamentale e strategica. Ha saputo dare un contributo notevole evitando che si potesse dimenticare destinandola all’abbandono sotto silenzio trasformandola, invece, in un appuntamento di grande rilievo. E’ una risposta che riscriverà la storia economica dell’Umbria delle future generazioni. E’ anche una risposta ad una comunità che attende da anni l’ultimazione per porre fine ad un isolamento e dare nuovo impulso all’economia, al turismo, alle famiglie, al sistema dei trasporti. E’ un’opera di assoluta importanza anche per la ricostruzione post sisma dimenticata.

Sarà l’occasione per il rilancio di una nuova politica di sviluppo e di ammodernamento in un progetto d’insieme ricostruzione-infrastrutture-economia-turismo-famiglie per la crescita economica di tutto il comprensorio che eviterà anche lo spopolamento e il dissolvimento di una comunità integrando, in una più ampia visione, politiche dei trasporti e politiche territoriali. Un’opera che unirà due territori, Marche e Lazio, in termini di interscambio commerciale, che contribuirà a cambiare e potenziare l’economia di tutta l’Italia centrale con notevoli benefici e offrire vantaggi iniziando dal decongestionamento della superstrada E/45.

Con il completamento della Tre Valli, inoltre, l'ospedale di Spoleto sarà ancor più baricentrico e strategico nel panorama della sanità regionale in quanto andrà a servire anche il bacino della Media Valle del Tevere: nell'occasione, l'utenza complessiva passerebbe da 60 mila a 100 mila persone.

Questi sono sempre stati i criteri ispiratori del Comitato Superstrada Tre Valli Umbre che ci hanno portato a credere nella bontà della battaglia intrapresa per consegnare un’opera completata alla comunità tutta. Questa comunità, questo comprensorio attendevano una risposta, anzi la pretendevano".

Aldo Tracchegiani segretario regionale di Cambiamo! con Toti – Presidente del Comitato Superstrada Tre Valli Umbre.

