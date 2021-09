Dal 15 novembre torna in vigore l'obbligo di pneumatici da neve: come scegliere quelli migliori

Il 15 novembre ritornano in vigore gli obblighi alla circolazione previsti per il periodo invernale, che interessano anche larga parte del territorio umbro e strade della nostra provincia: ecco alcuni consigli per prepararsi al meglio a questo momento e per provvedere autonomamente a sostituire le gomme estive con quelle adatte a garantire sicurezza con fondi innevati o ghiacciati.

Ordinanze invernali sulle strade di Spoleto

Anche le strade di Spoleto, infatti, rientrano tra quelle dove vige l'obbligo di montare pneumatici invernali (caratterizzati almeno da marcatura M+S sulla spalla del battistrada) o di tenere le catene da neve pronte all'uso: tale imposizione riguarda, ad esempio, la statale SS418 “Spoletina” oppure la strada statale 3 “Flaminia” (come da ordinanza Anas), ma in passato anche l'intero territorio comunale è stato al centro di tale provvedimento.

Come scegliere e sostituire gli pneumatici invernali

Per viaggiare in sicurezza, sia in termini di riduzione dei rischi al volante che di rispetto delle norme, bisogna quindi dotare la propria vettura di appositi pneumatici: ritrovarli oggi non è per nulla difficile, grazie anche alle soluzioni di acquisto online, e su euroimportpneumatici.com è disponibile un lungo elenco di gomme invernali di tutte le marche, che può soddisfare ogni tipo di esigenza e di budget.

Una volta deciso il modello giusto per le proprie tasche e per la propria automobile, non resta che attendere la comoda spedizione a domicilio e procedere quindi al cambio gomme stagionale. In pratica, ciò significa armarsi di pazienza, rimboccarsi le maniche e mettersi all'opera per rimuovere le "vecchie" gomme estive e inserire appunto le coperture adatte al freddo.

Cambio gomme in autonomia, cosa serve

È bene comunque sapere che per fare un cambio gomme perfetto non ci si può improvvisare, né si può pensare di lavorare in strada in modo improvvisato: per eseguire questa operazione in modo efficace serve uno spazio comodo e adatto, come ad esempio un garage in cui muoversi in libertà, o uno spiazzo aperto sufficientemente sgombro - e non può mancare nemmeno la giusta attrezzatura.

Di base, sono due gli strumenti con cui procedere alla sostituzione delle gomme: il classico cric o martinetto e la chiave a croce con cui svitare e riavvitare i bulloni. Comunemente, nel kit di primo intervento per la risoluzione di problemi presente in auto troviamo un semplice cric meccanico a pantografo, da posizionare lungo l'asse verticale dell'auto (in genere, le auto moderne hanno delle pratiche guide per segnalare il punto giusto in cui posizionare il martinetto per la gomma anteriore e per quella posteriore); più comodo ed efficace sarebbe il cric a carrello, come quello usato nelle officine, che offre una maggiore presa e riduce lo sforzo.

Si passa poi alla parte più faticosa dell'operazione, ovvero l'intervento pratico sulle gomme: dopo aver sollevato sufficientemente la vettura, dobbiamo cioè rimuovere i bulloni che fissano le gomme "vecchie" all'auto usando l'apposita chiave. Anche in questo caso, quella basic è di tipo meccanico, mentre in officina si usano le ben più rapide "pistole" automatiche. Rimossi i quattro bulloni, dobbiamo semplicemente togliere una gomma e posizionare la nuova nella stessa identica posizione, badando a inserire i bulloni per tenerla ferma, procedendo con il classico sistema "a croce" (ovvero, avvitando i bulloni a coppie opposte) e senza fissare troppo con la macchina ancora sollevata.

Questa operazione va ripetuta per quattro volte, fino a completare quindi il cambio gomme: ora possiamo togliere definitivamente il cric e procedere con il bloccaggio completo dei bulloni, così da "ancorare" gli pneumatici all'asse dell'auto. Ovviamente, le gomme sostituite non possono essere certo gettate via tra i rifiuti comuni: se sono ancora in buone condizioni (e se abbiamo uno spazio adeguato per stiparle), possiamo conservarle in vista del successivo cambio gomme stagionale (a metà maggio); se invece sono esauste e ormai a fine vita, vanno smaltite in modo corretto, verificando le modalità più idonee per i cosiddetti PFU (pneumatici fuori uso).

Risparmio o comodità?

Sostituire personalmente gli pneumatici, come ad esempio per il cambio stagionale, ha quindi degli innegabili risparmi in termini di costo netto, ma espone anche a fatica e difficoltà: è per questo che si rivela molto più semplice richiedere l'intervento di un gommista professionista, che si occuperà anche del corretto smaltimento del PFU. Inoltre, acquistando online su Euroimport Pneumatici è possibile anche richiedere la consegna della merce a un gommista di riferimento, da cui poi recarsi per il cambio gomme, risolvendo quindi ogni tipo di preoccupazione o problema per questa operazione.