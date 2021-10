C'è volgia di ripartire dopo la pandemia: ecco alcune idee per un San Silvestro di rinascita

C'è chi il Capodanno lo passa a casa, brindando con tutta la famiglia, e chi invece non vede l'ora di vivere questo momento in viaggio per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo con tanto divertimento. In questo caso è meglio prenotare subito una destinazione che rispecchi i propri gusti e che permetta di festeggiare in modo memorabile. Le tendenze per i viaggi Capodanno 2021 sono tante, ma ci sono alcune mete da non perdere. Tramundi, la travel company online composta da appassionati viaggiatori ed esperti del settore, ha realizzato diversi pacchetti per questo periodo di festa tanto amato in tutto il mondo che rispecchiano la classifica e i desideri dei viaggiatori. Per esempio, tra le mete top in cui festeggiare il Capodanno molte sono all'estero. Le mete lontane, un po' esotiche o spirituali, sono un sogno di tanti e il Vietnam è certamente una tra le destinazioni più richieste. L'ideale per entrare a contatto con la cultura vietnamita è fare un viaggio da Hanoi a Ho Chi Minh, passando tra i villaggi, le isole, le baie, le città antiche, i quartieri ed assaggiando piatti locali nei piccoli ristoranti. Anche l'India è una delle mete di Capodanno più ricercate e un viaggio di gruppo qui, da Delhi a Varanasi, è perfetto per scoprire la mistica cultura indiana, scoprire i luoghi sacri, assistere a cerimonie ed antichi rituali. Che ne pensi, invece, di dare il benvenuto al 2022 in Giappone? Magari partendo da Tokyo e scoprendone tutti i segreti prima di dirigersi verso località meno note come Nikko, Kanazawa e il suo antico giardino, Nara che è la culla della religione buddhista e Naoshima, un'isola che un vero paradiso per chi ama l’arte, grazie alla grande quantità di musei, gallerie e installazioni artistiche a cielo aperto. Per un Capodanno italiano, invece, puoi scegliere se focalizzarti su relax o sport (oppure entrambe). Se hai bisogno di sfogare le energie, una vacanza rock climbing in Sardegna è ciò che ci vuole. Ogni giorno qui puoi affrontare un'arrampicata sportiva all'aperto e in palestra per migliorarti ed affinare la tecnica. Il tutto tra luoghi meravigliosi e panorami intensi. Infine, se preferisci un grande classico, ovvero una vacanza sulla neve il Trentino Alto Adige è la meta giusta per dare addio al vecchio anno e salutare quello nuovo. Qui puoi passare le tue giornate in pista, sciando, oppure vivendo qualche esperienza particolare sulla neve, come una biciclettata di gruppo o farti trainare a bordo di una slitta da un gruppo di cani addestrati. Ancora, puoi rilassarti in uno dei vari centri benessere della zona, scegliendo fra vari servizi come infinity pool, saune e massaggi con fragranze locali in attesa di alzare i calici e festeggiare il Capodanno, dando inizio ad un nuovo anno.