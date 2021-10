L’arrivo è previsto giovedì 14 ottobre in via San Carlo e piazzale Roma. Nuova occasione per promuovere il nome della città

Arriva il 14 ottobre a Spoleto la tappa del ‘Motogiro d'Italia 2021’ in occasione della trentesima edizione della rievocazione storica del Motogiro d’Italia, organizzata dal Moto Club Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri” e realizzata in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana e internazionale.

La manifestazione, inizialmente in programma la scorsa primavera, è stata spostata a causa dei problemi dovuti al Covid 19.

Insieme ai motociclisti, in gara anche una cinquantina di equipaggi che partecipano alla terza edizione dell’Autogiro d’Italia che, pur con una diversa organizzazione, effettuano lo stesso percorso delle moto creando un evento unico al mondo.

La carovana dei partecipanti al ‘Motogiro d’Italia 2021’, composta da circa cento moto e scooter tra moderni e d'epoca e cinquanta vetture dell'Autogiro d'Italia, arriverà giovedì pomeriggio in via San Carlo e piazzale Roma

La partenza da Spoleto è prevista venerdì 15 ottobre alle ore 9.00.