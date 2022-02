Oltre 200 le persone identificate in questi giorni, sotto la lente di ingrandimento pure gli esercizi pubblici

Continua l’attuazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, finalizzati a rafforzare l’azione della Polizia di Stato nel contrasto dell’illegalità diffusa, in particolare dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La finalità è quella di innalzare – in tutta la provincia di Perugia – la soglia di sicurezza percepita dalla popolazione e monitorare l’osservanza della normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Il progetto “Borghi Sicuri” è stato fortemente voluto dal Questore di Perugia che ha intensificato i servizi incrementando l’impiego di uomini e mezzi, sia nelle fasce diurne che notturne. I servizi effettuati con l’impiego sinergico del personale dell’Ufficio Controllo del Territorio dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche – sono stati effettuati, nella giornata di ieri nel territorio di Spoleto, mentre oggi sono in corso nel territorio di Assisi e di Foligno.

Particolare attenzione è stata riservata al centro cittadino, alla periferia e alla zona commerciale/industriale dove sono state oltre 200 le persone identificate, 25 gli esercizi pubblici controllati e 30 i veicoli controllati nel corso dei 5 posti di controllo effettuati.

Nel corso del servizio è stata contestata anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada, al quale è seguito il fermo amministrativo del veicolo con contestuale ritiro della carta di circolazione.

Grazie al costante impegno degli operatori della Polizia di Stato si è cercato di dare immediato riscontro alle richieste dei cittadini, che nei giorni scorsi avevano richiesto una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, per contrastare l’incremento dei reati predatori dell’ultimo periodo.

I controlli straordinari proseguiranno anche nel corso della settimana.