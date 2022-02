Contestate violazioni in materia di diritti umani, diritto internazionale e costituzionale. Spoletonline ha parlato con tre delle persone che hanno preso parte all’iniziativa

“Basta discriminazioni contro le persone che non sono vaccinate”. Come sta accadendo in molte parti d’Italia (Bologna, Torino, Como, Biella e tante altre città) anche a Spoleto – questa mattina – un nutrito gruppo di cittadini si è recato in Commissariato di Polizia. Ognuno con un foglio prestampato, compilato con le proprie generalità. La richiesta è univoca: “Interrompere la discriminazione in atto contro le persone non vaccinate”. Ciascun latore del proprio esposto – che a quanto risulta non è collettivo ma individuale – eccepisce “violazioni in materia di diritti umani, di diritto internazionale, di diritto costituzionale, di diritto nazionale nonché per tutti quei reati che l’A.G. competente potrà ravvisare”.

E mentre il Tar della Lombardia, pochi giorni fa (14 febbraio) ha fatto il paio con quello del Lazio circa i dubbi di legittimità costituzionale dell’obbligo del vaccino, rimandando dunque la decisione alla Corte Costituzionale – ma in questo caso si prospettano tempi piuttosto lunghi, a meno di iniziative particolari da parte del presidente Giuliano Amato – ecco che in numerose città italiane liberi cittadini chiedono all’autorità giudiziaria di indagare sulle eventuali responsabilità di soggetti fisici o giuridici per le violazioni di cui sopra. Ma chi sono questi cittadini? Spoletonline ha chiesto ad alcuni di loro il perché di tale iniziativa, utilizzando dei nomi di fantasia per proteggerne la privacy.

Anna è la mamma di due ragazze di 13 e 14 anni che, a partire dal 10 gennaio, hanno dovuto interrompere l’attività sportiva perché non vaccinate.

Come mai ha deciso di non far vaccinare le Sue figlie? “Fonti attendibili mi hanno riferito che quella che viene impropriamente chiamata vaccinazione è una terapia genica. Purtroppo, intorno a me, ho avuto casi di reazioni avverse molto gravi che mi hanno fatto riflettere e dubitare sull’opportunità di sottopormi all’inoculazione del farmaco. In seguito a tale decisione sono stata esclusa dalla vita sociale e lavorativa. Gli stessi motivi mi hanno portato a escludere il vaccino per le mie figlie ma non trovo giusto che ragazzini di questa età vengano discriminati a tal punto da non poter proseguire le normali attività sportive. Lo sport, oltre ad essere un diritto, è anche il deterrente a tante patologie e forse uno dei primi fattori di benessere. Pertanto penalizzare i ragazzi perché non sono vaccinati è una grande ingiustizia. Qui si sta impedendo ai giovani, che sono nel periodo più delicato della crescita fisica e dello sviluppo della personalità, la pratica dello sport all’aperto, di squadra. L’unico intento di questo divieto è quello di indurre i genitori a vaccinarli al fine di non privare i figli della vita sociale”

Conosce qualche 50enne che ha perso il lavoro perché non vaccinato? “Conosco degli insegnanti sospesi, anche più giovani di 50 anni ma che hanno perso il lavoro perché non vaccinati”.

Pensa che quello del vaccino sia un ricatto? “Sì, perché lede alcuni articoli della Costituzione, in modo particolare l’articolo 3 secondo il quale ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge’. E anche il 32, secondo il quale ‘Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana’.”

Anche Rosa, mamma di Alberto - 13 anni -, dichiara: “Se succedesse qualcosa a mio figlio non potrei stare in ospedale con lui, al suo fianco. E’ per questo che faccio questo esposto”.

A Michele, dipendente statale 68enne abbiamo chiesto cosa lo ha spinto a presentare l’esposto. “Il motivo è contenuto nel testo, e cioè l’obbligatorietà del vaccino per gli ultra 50enni. E’ surrettizio. Non voglio sottopormi a una vaccinazione con un siero che non immunizza. Si è costretti a più richiami in pochissimo tempo, ci sono tanti effetti avversi che sono riconosciuti ma che vengono coperti e nascosti. Non è un capriccio personale o una presa di posizione ideologic,a ma gli eventi avversi sono riconosciuti dall’Aifa stessa: morti, invalidità, anomalie congenite e via dicendo. Noi chiediamo di essere informati nella maniera corretta. Chiediamo informazioni che non abbiamo avuto. I medici ci rassicurano e invece abbiamo accanto a noi persone sane che sono morte dopo il vaccino. Io non mi sento sicuro. Ho delle patologie sulle quali non vorrei che l’iniezione influisse”.

Com’è cambiata la sua vita da quando hanno imposto l’obbligo vaccinale? “Prima andavo al cinema, ai concerti, a teatro, nei musei, nelle biblioteche e negli archivi. Viaggiavo sui mezzi pubblici, in treno. Ma ora non posso fare più nulla di tutto ciò. Percepisco un autoritarismo tecnosanitario del tutto senz’anima da parte di chi ha la responsabilità del Paese”.

E che cosa propone, in concreto? “Penso che la vaccinazione non possa coinvolgere tutti. Chiedo di rifondare la sanità nazionale, regionale e territoriale ridando dignità all’individuo. La vaccinazione obbligatoria collettiva riguarda tutti, ma siamo tutti diversi. Non si può dare lo stesso farmaco a tutti indistintamente. La vaccinazione dovrebbe essere prescritta dal medico ma questo non avviene. Come mai?”.