Il vice sindaco Lisci: 'La città applaude un atleta che onora lo sport da oltre 50 anni'

La città di Ancona ha incoronato il nostro concittadino Silvio Marcelli classificatosi nel gradino più alto del podio ai campionati italiani master indoor, nel salto con l’asta raggiungendo quota 2,35 metri.

“Silvio da oltre cinquanta anni dedica all’atletica passione e tenacia con risultati sorprendenti – commenta il segretario del Pd e assessore allo sport, Stefano Lisci -. La sua prestazione è emblematica e di esempio a tanti giovani che praticano le diverse discipline sportive. La perseveranza premia e Silvio da anni arricchisce il suo bottino di medaglie che oggi conta 9 ori, 15 argenti e 29 bronzi. La vittoria ai campionati di Ancona è una ulteriore tappa dell’importante carriera sportiva che tante soddisfazioni sta dando a Spoleto. Il suo risultato – prosegue Lisci – ci stimola e incita a dotare la città degli impianti sportivi che merita. Un fronte sul quale stiamo lavorando certi di garantire agli atleti delle varie discipline adeguati spazi indispensabili per dare a tutti la possibilità di misurarsi ai massimi livelli. Nel congratularmi con Silvio anche a nome del Partito Democratico, gli rivolgo anche i più sentiti sentimenti di vicinanza per la recente perdita della cara mamma Viola Giorgetti, staffetta partigiana, scomparsa dopo pochi giorni dal compimento del centesimo anno di età”.

Per la cronaca ai campionati di Ancona Silvio Marcelli si è classificato IV nel getto del peso con 10,15 metri; V nel salto in alto con un metro e 15 centimetri e VIII nel lancio del disco con 24,83 metri. Risultati promettenti per i prossimo campionati italiani di declathlon in programma a maggio.