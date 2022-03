Importante risultato conseguiti dalla formazione spoletina, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie C Gold

Riflettori di nuovo accesi alla “Multieventi Sport Domusˮ di Serravalle, nella Repubblica di San Marino, anche sulla 2^ giornata del Campionato di squadra di Serie C Gold di ginnastica ritmica. Infatti la società Federazione Sammarinese Ginnastica ha organizzato con successo entrambe le giornate di gare.

Dopo la bella prestazione effettuata nella 1^ prova del 26 febbraio, raggiungendo con una squadra esordiente l’11° posto fra le 40 squadre partecipanti, la formazione spoletina de La Fenice si è nettamente migliorata, passando dal punteggio di 91,750 a quello di 98,300 della 2^ prova, classificandosi al 5° posto assoluto. Una bella performance per Emma Pioli Di Marco al cerchio, la ginnasta spoletina, ancora allieva, che ha mostrato in pedana una buona padronanza dell’attrezzo e una bella presenza scenica, portando i suoi 22,100 punti a 24,350. Ottima la prestazione di Anna Piergentili, l’atleta avuta in prestito dalla società Ginnastica Fabriano, che è migliorata ottenendo alla palla il punteggio di 26,100 da 25,100. Anche Alice Valentini ha incrementato i suoi punti con l’esibizione alle clavette, da 21,150 a 23,550. Ha chiuso la gara infine Angelica Roccetti, allieva lo scorso anno, totalizzando pure lei un punteggio più alto rispetto alla 1^ prova (23,400) arrivando a quota 24,300.

Buona anche la prestazione della Fortebraccio Perugia, conquistando la 12^ posizione, che ha migliorato di 3 punti il punteggio della 1^ giornata (14° posto), raggiungendo 93,350 punti, dove spiccano i 26,000 di Giulia Antonelli alle clavette, 21,500 invece per Gloria Giudice alla palla e due esercizi per Ludovica Bussolini, con 23,350 al cerchio e 22,500 al nastro. Migliora la sua posizione in classifica anche la Fulginium Foligno, passando dalla 28^ con 81,350 a 86,900 punti, terminando così la performance al 23° posto. Sofia Murashka impegnata al cerchio e alle clavette dove ha ottenuto rispettivamente il punteggio di 22,200 e 22,100, 22,150 per Morena Susini Proietti al nastro e 20,450 per Linda Negrini alla palla, gara che nella 1^ prova era stata effettuata da Veronica Ciani.

Non ha partecipato invece la Fontivegge Gryphus Perugia per problemi fisici delle proprie ginnaste, che nella 1^ giornata erano arrivate al 27° posto con 81,600 punti.

La formula del Campionato di Serie C, nella Zona Tecnica 3, prevede da quest’anno la partecipazione di società di 5 regioni, Umbria, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Lazio, per un totale di 40 squadre: la 1^ classificata sale in Serie B, la 2^ va ai Play Off. Conquistare la serie cadetta è davvero un’impresa, tante squadre infatti, da quanto si è potuto constatare in pedana, potrebbero già quest’anno ambire a raggiungere tale traguardo, ma con questa formula diventa molto difficile.

Il podio in questa 2^ prova ha visto al 1° gradino la Lazio Ginnastica Flaminio, davanti alla Ginnica 3 Roma e all’Armonia d’Abruzzo Chieti, a seguire la Gimnall Pesaro e appunto La Fenice Spoleto alla 5^ posizione. Appuntamento a Roma il 23 aprile con la 3^ e ultima giornata di questo campionato, per il verdetto finale.