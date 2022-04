Il 15 aprile è scattato l’obbligo del cambio gomme sulle proprie auto, passando dalle gomme invernali a quelle estive

Ogni anno, come previsto dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è previsto il cambio gomme per le auto nelle strade di Spoleto, così come in tutta Italia. Si metteranno quindi le gomme estive al posto di quelle invernali. Di seguito vengono indicate le regole e le modalità da seguire per effettuare il cambio alle gomme estive.

Quando montare le gomme estive

La legge al riguardo sancisce che il cambio alle gomme estive da quelle invernali parte dal 15 aprile 2022, e dovranno rimanere installate sulle proprie auto fino al 15 novembre dello stesso anno. Viene incluso anche un mese di deroga, quindi fino al 15 maggio, per dare il tempo agli automobilisti di poter effettuare tale cambio.

La direttiva del ministero, inoltre, prevede una serie di multe per chi non rispetta tali scadenze. A tal proposito, gli automobilisti colti senza le dovute gomme estive possono rischiare multe che vanno da 41 a 168 euro se si trovano sulle strade di un centro cittadino, mentre salgono fino a 355 euro nel caso di strade extraurbane e autostrade. Inoltre, in alcuni casi è possibile anche che venga disposto il fermo del veicolo e, nel caso in cui si fosse recidivi, persino la decurtazione di 3 punti dalla propria patente.







Come fare e a chi rivolgersi per il cambio gomme estive

Per effettuare il cambio alle gomme estive, la legge in merito non prevede particolari obblighi sulle modalità. Per questo ci sono diverse possibilità tra le quali un automobilista può scegliere per compiere una simile operazione.

Prima di tutto, va precisato che il cambio delle gomme è un’operazione da non prendere sotto gamba, che richiede le giuste capacità, i giusti spazi e le giuste attrezzature.

In tal senso, la soluzione più semplice per cambiare le gomme in tutta sicurezza è affidarsi all’esperienza di un gommista professionista, il quale saprà dare tutte le informazioni necessarie sul modello di gomme adatto alla propria vettura, così come offrire un lavoro sicuro e svolto con la dovuta preparazione.

Altrimenti, se si dispone di un garage spazioso e della strumentazione adeguata, è possibile anche cambiare le proprie gomme in maniera autonoma, ma bisogna stare molto attenti durante tutto il processo di sostituzione e avere a disposizione le gomme estive adatte all’auto su cui andranno installate.

Per fortuna, in rete si può trovare una vastissima scelta di gomme estive, con piattaforme dedicate e strutturate per aiutare l’automobilista a scegliere la gomma in base al tipo di auto, al budget disponibile e alle caratteristiche che quel tipo di gomma deve possedere.