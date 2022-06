La sezione locale commenta l'imminente ricostituzione del Secondo Reggimento e torna a spingere per il centro concorsi alla scuola di polizia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Spoleto riguardante l’imminente ricostituzione del Secondo Reggimento "Granatieri di Sardegna".

“Con viva soddisfazione apprendiamo che presto il 2 Battaglione ‘Cengio’ di stanza alla Caserma Garibaldi diventerà ufficialmente 2° Reggimento. Sarà quindi incrementato il reparto, l’organico e la capacità operativa. La Caserma Garibaldi ha una valenza strategica a livello civile e sociale per la tutela di un comprensorio più ampio oltre che economica per la maggiore presenza di uomini e donne in città che consentiranno di dare nuovo ossigeno a tutte quelle attività economiche che in qualche modo ruotano intorno al plesso militare.

Questo percorso è stato realizzato grazie al compianto Sindaco Cardarelli, che si attivò presso le varie istituzioni per quello che oggi la Presidente della Regione Tesei ha compiutamente portato a termine accelerando la conclusione dell’iter con la redazione del provvedimento da parte degli uffici dello stato maggiore dell’esercito. Auspichiamo che l’analogo percorso messo in campo nel mese di febbraio per realizzare un centro concorsi a livello nazionale presso la Scuola Lanari della Polizia di Stato di Spoleto possa vedersi concretizzato quanto prima”.