Il leader umbro di Italia al Centro ironizza su Mulè

Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente regionale di Italia al Centro Aldo Tracchegiani:

"Il sottosegretario alla Difesa Mulè lo ricordiamo in Umbria per la sua efficace performance alle elezioni comunali di Spoleto, dove era capolista di Forza Italia, ed è riuscito a non entrare in consiglio comunale. E' probabile che il sottosegretario – nota Tracchegiani - sia un pochino in ansia, temendo che il grande successo ottenuto in Umbria, si ripeta in Liguria nelle prossime elezioni politiche. Capiamo questo malessere, è giustificato gli elettori liguri hanno avuto ben poche occasioni d'incontrarlo, Forza Italia è in caduta libera nei consensi, con un gruppo parlamentare in fuga, oggi è toccato all'on Caon, ed in piena svaporizzazione sui territori. In Umbria, come altrove – conclude Tracchegiani - le porte del nostro cantiere sono aperte a tutte le brave persone che intendono cambiare la politica e portare l'Italia al centro, Mulè se ne faccia una ragione”.