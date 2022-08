L'iniziativa, in programma il 3 settembre, è frutto della collaborazione tra la sezione locale del Lions Club e la Spoleto Norcia in Mtb

In occasione e grazie alla collaborazione della Spoleto Norcia in MTB, sosterà in piazza Garibaldi, sabato 3 settembre dalle ore 16 alle ore 20 e domenica 4 dalle ore 9 alle ore 13 il Camper itinerante della Salute. Grazie al Lions Club di Spoleto verrà data la possibilità di controllare, a chi vorrà, la glicemia.

Lo scopo dell'iniziativa è, infatti, porre l’attenzione su una malattia cronica e spesso sottovalutata: il diabete. Tale progetto è importante proprio per diffondere la conoscenza su i fattori di rischio, quindi sulla prevenzione e controllo di questa malattia.

I Lions vogliono contribuire al l’educazione sanitaria nel proprio territorio e mettono perciò a disposizione in queste due giornate, soci operatori medico sanitari volontari, che provvederanno all’accoglienza e alla gestione del servizio.

Il programma rientra nel progetto “100 Piazze per battere il Diabete” creato dai Lions Club di Lazio, Sardegna ed Umbria e che ha portato e porterà nei prossimi mesi, lo Screening del Diabete in altre città piazze, scuole o luoghi di aggregazione.

L’obiettivo è quello di offrire ad almeno 10.000 persone, la possibilità di controllare in modo semplice, veloce e indolore il livello della loro glicemia.

“100 Piazze per battere il Diabete” ha anche come proposito, quello di rivelare casi di diabete ignorato, per mancanza di controllo periodico, per assenza di attività fisica o scorretta alimentazione. La prevenzione non va in vacanza e il Lions Club Spoleto si mette al servizio di tutti.