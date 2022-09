La manifestazione, organizzata dal Boxing Club “Diego Bartolini”, vedrà protagonisti i migliori talenti dell’Umbria e dell’Abruzzo. Appuntamento il 3 settembre al Palazzetto dello Sport: ingresso gratuito

Torna la grande Boxe a Spoleto. Sabato 3 settembre, a partire dalle ore 21 al Palazzetto dello Sport situato in viale Martiri della Resistenza, andrà infatti in scena la “Spoleto Boxing Night”: una manifestazione che vedrà protagonisti i migliori talenti dell’Umbria e dell’Abruzzo. Ad organizzarla è il Boxing Club “Diego Bartolini”, divenuta ormai un punto di riferimento importante per i giovani del territorio che intendono avvicinarsi e cimentarsi nella nobile arte.

Sul ring, in particolare, saliranno numerosi portacolori del sodalizio spoletino tra cui: Adelmo Gabriele Giacomelli (categoria “Allievo”), Sandra Oghomwen Igiede (“Elite”), Arlind Bishja (“Youth Min”), Gabriele Rustici (“Junior”), Lorenzo Rainone (“Elite”), Filippo Tini (“Elite”) e Matteo Rosati (“Elite”). Coinvolti pure Flavio Qershija (“Youth Mag”) e Stanislav Boiciuc (“Youth”) della scuola pugilato Spoleto dei tecnici Denis Hasan e Fabiano Bertini; Tommaso Zebi (“Youth”) dell’associazione pugilistica ternana “Amleto Falcinelli” e Luigi di Rosa (“Youth”) della “Di Giacomo”.

L’ingresso sarà gratuito. Diversi gli ospiti graditi attesi, tra cui il vice sindaco con delega allo sport Stefano Lisci ed il delegato regionale della Federazione pugilistica italiana Simone Duchi. Alla manifestazione interverrà pure Valentino Spera, nella doppia veste di tecnico del Boxing Club “Diego Bartolini” e di responsabile regionale per l’attività giovanile della FPI.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno economico garantito da alcuni sponsor che, da ormai diversi mesi, hanno deciso di supportare le attività del Boxing Club “Diego Bartolini”. L’elenco, in particolare, comprende: Martiniani Service, Cieffe Srl, Caffè Aci e la Taverna del Pescatore. Il Comune, dal canto suo, ha deciso di concedere il proprio patrocinio alla rassegna.

Soddisfatto Valentino Giacomelli il quale, a poche ore dall’inizio della rassegna, ha voluto ringraziare ancora una volta tutte le Istituzioni e le attività commerciali partner. “Senza di loro questa ‘Boxing Night’, così come tante altre attività promosse in passato, non sarebbe stata possibile. Speriamo che il pubblico si diverta nel corso della serata”.

Per qualsiasi informazione in merito alla manifestazione è possibile chiamare il numero 334/9337022.