La manifestazione ha ufficialmente preso il via: numerosi gli appuntamenti previsti per oggi.

Uno splendido sole ha illuminato ieri la piazza Garibaldi di Spoleto per l'inaugurazione della nona edizione de La SpoletoNorcia in MTB; anche la natura ha dato una mano a spazzare via le paure dei forti temporali di ieri. Dopo la magistrale esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della banda musicale della città di Spoleto, il taglio ufficiale del nastro è stato diretto dal sindaco di Spoleto, Andrea Sisti insieme agli altri suoi colleghi della Valnerina, Benedetti, Dottori e Fibraroli, che Luca Ministrini, presidente del Comitato Organizzatore, ha voluto definire non più autorità, ma “amici di questa manifestazione”. Graditissima anche la presenza del colonnello Pier Giorgio Giordano, comandante del 2° reggimento Granatieri di Sardegna, appena ricostituito a Spoleto dopo 20 anni.

Il talk presentato da Ludovica Casellati ed intitolato “La Natura fa bene all'anima” è partito dall'esperienza di Andrea Lo Cicero, ex pilone della Nazionale di Rugby, che si è riscoperto appassionato di giardinaggio e di cucina. La vice direttrice del Tg2, Mariarita Grieco, ha intervistato il vicepresidente di LegAmbiente, Sebastiano Venneri che ha appena dato alle stampe il suo libro sui 3100 chilometri dell'Appennino BikeTour, di cui fa parte anche il tracciato della Vecchia Ferrovia SpoletoNorcia. Il discorso sulla e-bike, ritenuta fondamentale per affrontare le asperità appenniniche, ha coinvolto Maurizio Leonardi, di Italmatch Spoleto, che ha rivendicato la preparazione della sua azienda per un'economia di sostenibilità e ricircolo e, quindi, anche per un riutilizzo proprio delle batterie delle e-bike. Ha preso la parola anche Francesco Longhi, di Arpa Umbria, che ha sottolineato la necessità di uscire dal “regime dei rifiuti”.

Mentre il giovane Chef Jacopo Martellini del Silver Spuleti si preparava a cucinare la sua Pinsa, sotto lo sguardo attento di Chiara Coricelli e Andrea Lo Cicero, è stato anche il momento del giovane attore Carlo Dalla Costa, protagonista, durante i periodi del Covid, del teatro a domicilio: quartieri di varie città dell'Umbria raggiunti in bici, prima di recitare sotto le finestre. Degna conclusione: per tutti l'abbinamento della Pinsa con una ottima bionda di Mastri Birrai.

Il programma della giornata odierna si preannuncia quanto mai ricco. Alle 15.30 in piazza Garibaldi sono previste attività per bambini (gincana e pump track) tenute dai maestri dell’Mtb Club Spoleto regolarmente iscritti alla Federazione ciclistica italiana.

Alle 17 avrà luogo la tavola rotonda, moderata da Ludovica Casellati, sul tema Lo straordinario potere dello sport nella risoluzione delle problematiche sociali e della quotidianità a cui partecipe-ranno: Cristian Baroni dell’associazione benefica Il Sorriso di Teo, il cardiologo Luca Tramontana, la psicoterapeuta Annalisa Cannarozzo, l’atleta Luca Panichi ed il presidente di Remoove Andrea Tomasoni. Nell’occasione, inoltre, verrà proiettato un estratto della prima puntata del progetto dal titolo Sweetwalk: da Spoleto a Caprareccia. Alle 17.30 si svolgerà La SpoletoNorciaKids, una gara nella parte alta della città riservata ai bambini.

Si proseguirà alle 18.30 con l’incontro Una storia di sport e di vita che vedrà la partecipazione del giornalista Marino Bartoletti e dell’ex professionista Filippo Pozzato. Con loro ci saranno pure il ceo dell’azienda Coricelli Chiara Coricelli, Barbara Casillo di Confindustria e Simone Fittuccia di Federalberghi Umbria. Alle 19.30 ci si sposterà all’Auditorium della Stella, che ospiterà lo spetta-colo Pedalare! Pedalare! Pedalare! La storia di Alfonsina Strada ideato da La MaMa Umbria e dall’associazione Teude (per prenotare un posto è necessario mandare una mail all’indirizzo info@laspoletonorciainmtb.it). Alle 21.30, infine, scatterà la gara podistica notturna SpoletoNorcia Night Run con partenza da piazza Garibaldi.