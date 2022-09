Sabato 17 settembre medici e giuristi a Il Baio per parlare, dati alla mano, della 'pandemia inFinita' e delle negative conseguenze sulla sanità pubblica derivanti dai provvedimenti presi per contrastarla

Arriva anche a Spoleto il Comitato Sanitari Umbri (CoSaU) in scienza e coscienza, per uno sguardo scientifico e giuridicamente competente sulla cosiddetta “pandemia inFinita”. Sabato 17 settembre alle ore 16, presso il Relias Il Baio di Camporoppolo, il CoSaU incontra operatori sanitari e cittadini per discutere degli “aspetti medico-legali e proposte per il superamento delle criticità derivanti dalla gestione della pandemia Covid-19”. Dopo l’intervento a Fuori dal Coro del dottor Montedori, presidente del Comitato, e l’evento di Terni dello scorso 11 settembre, il CoSaU giunge dunque nella città del Festival per incontrare anche la comunità spoletina.

Apartitico e senza scopo di lucro, il Comitato è composto da sanitari e giuristi che operano sul territorio regionale, e si è costituito allo scopo di informare e fare divulgazione scientifica relativamente agli aspetti legati alla pandemia, in un'ottica imparziale e con spirito critico tanto dal punto di vista sanitario quanto sotto l’aspetto legato ai provvedimenti presi dalle istituzioni contro la diffusione del Covid-19. I professionisti che aderiscono al CoSaU fanno riferimento a dati ufficiali opportunamente documentati e spiegati e, ovviamente, a leggi nazionali e sovranazionali.

Tornando all’evento di sabato prossimo, l’ingresso è libero e al termine del dibattito è prevista un’apericena al costo di 15 euro a persona, con prenotazione obbligatoria a info@cosau.it.