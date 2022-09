Una delegazione del Comune ha partecipato alla XIV edizione del Festival svoltosi in Abruzzo

Si è svolta nei giorni scorsi la XIV edizione del Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia ad Abbateggio e Caramanico Terme (PE) in Abruzzo.

Una manifestazione che ha attratto molte persone, dove c’è stata una promozione collettiva dei Borghi sia dal punto di vista turistico, sia in merito alle tematiche che l’associazione nazionale sta portando avanti da tempo. Tanti forum, workshop e conferenze per dare voce alle proposte che vengono da un’associazione che aggrega oltre 300 comuni italiani, ma soprattutto alle problematiche che affliggono questi piccoli Borghi.

Tra le varie delegazioni presenti, anche il Comune di Norcia, rappresentato dal Presidente del Consiglio comunale. “Per il nostro comune essere conosciuto anche come uno dei Borghi più belli d'Italia e far parte di questa Associazione è un grande onore. In questi contesti – prsegue - abbiamo l'opportunità di mostrare il nostro bellissimo territorio e le sue note eccellenze agro alimentari. Per una realtà come la nostra quindi, in cui il turismo rappresenta un traino importante per l'economia, queste rappresentano ottime occasioni di valorizzazione e promozione sia della città che del territorio”.