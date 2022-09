La polizia di Stato, nell'ambito del progetto 'Borghi Sicuri', ha effettuato diversi pattugliamenti

Nell’ambito del Progetto “Borghi Sicuri”, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, ha effettuato dei controlli straordinari al fine di prevenire e contrastare i reati predatori, le truffe agli anziani, i furti e lo spaccio di stupefacenti.

Le pattuglie impiegate hanno effettuato dei pattugliamenti nel centro storico per poi estendere il monitoraggio capillarmente anche in periferia e nei parchi cittadini. L’attività è stata preceduta da un briefing operativo in cui sono state analizzate le peculiari caratteristiche e criticità dei territori interessati, al fine di individuare gli obiettivi da monitorare.

Durante il servizio, coordinato da un Funzionario della Questura, sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere.

Gli operatori hanno pattugliato anche l’area verde di Piazza Vittoria, al fine di scongiurare la presenza di persone dedite allo spaccio e alla prostituzione. All’esito dell’attività, protrattasi per tutto il pomeriggio, sono state identificate 47 persone e controllati 21 veicoli.

Il personale ha anche proceduto ad effettuare delle verifiche di natura amministrativa in alcuni esercizi commerciali al fine di accertare il rispetto della disciplina prevista in materia.

È importante sottolineare il clima di collaborazione che gli operatori hanno riscontrato, sono stati numerosi, infatti, i cittadini che hanno espresso la loro soddisfazione per la presenza dei poliziotti anche nelle zone più periferiche e isolate.